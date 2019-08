Christoph Soeder/dpa »Ich bin offiziell noch im Amt. Wir haben das juristisch geprüft« (Jens Redlich)

Die tollsten Geschichten werden, wie beim Berliner Fünftligisten Tennis Borussia, oft abseits des Fußballplatzes geschrieben. Das jüngste TeBe-Kapitel geht so: Am Mittwoch vergangener Woche wurde die Entmachtung von Klubchef Jens Redlich (38), der gleichzeitig Hauptsponsor ist, öffentlich gemacht. Auf der Vereinsseite war zu lesen: »Der Aufsichtsrat hat Günter Brombosch zum Vorstandsvorsitzenden und Steffen Friede zum Vorstand bestellt.« Brombosch ist Alt-Borusse, Friede war bis 2018 TeBe-Geschäftsstellenleiter. Weiter heißt es: Die Amtszeit des kommissarischen Vorstands Andreas Voigt habe mit der Mitgliederversammlung (MV) im Januar geendet, und, besonders pikant, Redlich sei vorzeitig zurückgetreten.

Redlich, obwohl in Urlaub in den USA, reagierte prompt via Facebook-Eintrag: »Es ist ein Putschversuch. Ich bin nicht zurückgetreten.« Das war nicht die einzige Reaktion: Nach Angaben des neuen Vorstands habe Voigt mit Begleitschutz mehrere Kartons mit Unterlagen aus der Geschäftsstelle entwendet. Die neuen Vorstände erstatteten Anzeige. Gerangel gab es auch um die virtuellen Vereinsmedien, mal waren die in der einen, mal in der anderen Hand. Wie im Wilden Westen, wenn es darum ging, ein Telegrafenamt zu besetzen. Der Facebook-Account ist weiterhin deaktiviert, die Administratorenrechte sind unklar, wie jW aus Vereinskreisen erfuhr.

Der neubesetzte Vorstand stützt die behauptete Rücktrittserklärung Redlichs auf eine Mail vom 19. November 2018, die jW vorliegt. Redlich sagt darin: »Liebe Mitstreiter, hiermit trete ich als Vorstandsvorsitzender zurück.« Also doch kein Putsch? TeBe-Aufsichtsratsvorsitzende Franziska Hoffmann im jW-Gespräch: »Nein, gewiss nicht.« Es sei eine normale Bestellung des Vorstands gewesen, damit dieser handlungsfähig sei. Also, alles legitim? Hoffmann: »Ja, wir haben mehrere Anwälte konsultiert, unabhängig voneinander.«

Die Mail mit der Rücktrittserklärung Redlichs war bereits bekannt. »In meinem Rechenschaftsbericht auf der MV habe ich sie erwähnt«, sagt Hoffmann, bloß: Warum wurden die neuen Vorstände nicht schon eher bestellt? »Herr Redlich erklärte bei seinem Rücktritt, bis Saisonende noch allen Parteien zur Verfügung zu stehen. Bestellt wurde der neue Vorstand deshalb zum Saisonanfang.« Einen Nachfolger zu finden ist natürlich nicht einfach. Dennoch: Einiges dürfte strittig bleiben.

Redlich war für jW nicht erreichbar. Im Tagesspiegel-Interview vom 4. August betonte er: »Ich bin offiziell noch als Vorstandsvorsitzender im Amt. Wir haben das juristisch geprüft.« Er habe damals seinen Rücktritt angeboten, der sei aber nicht angenommen worden. Außerdem könne er nur über ein Amtsenthebungsverfahren seinen Posten verlieren.

Die vereinsinternen Quererlen haben eine langen Vorlauf. Höhepunkt war die MV im Januar, bei der fünf Aufsichtsratsmandate neu vergeben wurden. Eine Farce aus Sicht aktiver Fans, Redlich soll im Stile eines Autokraten zahlreiche Neumitglieder rekrutiert haben, um seine Wunschkandidaten durchzudrücken. Fortan boykottierten TeBe-Fans die Spiele ihres Teams und tingelten als »Caravan of Love« zu befreundeten Klubs.

Als Hauptsponsor bleibt Redlich ein Machtfaktor. In der Geldgeberrolle sei er immer zuverlässig gewesen, sagt Hoffmann. »Wir wollen die gleichen Ziele erreichen, jetzt in unterschiedlichen Positionen.« Bizarr war die Situation zum Saisonauftakt am vergangenen Sonntag beim Aufsteiger Tasmania 73. Redlich posierte an der Trainerbank mit den Ersatzspielern. Der gutbesuchte TeBe-Fanblock stand auf der Gegengeraden. Nach dem 4:2-Sieg von TeBe hüpfte Redlich im Mannschaftskreis am Anstoßpunkt mit.

Der neue Vorstand hat für den heutigen Mittwoch zum Mitgliederabend ins Casino im Mommsenstadion geladen. Kommt Redlich? Oder kommt er nicht?