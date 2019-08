Handelskrieg auf den Währungsmärkten

Chinatopix via AP Chinesische Bankangestellte zählt US-Dollar (Provinz Jiangsu, 6. August 2019)

Im Kampf um Weltmarktanteile werfen die USA China vor, den Kurs seiner Währung zu manipulieren, um sich unfaire Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. Beijing weist die Vorwürfe zurück: Die deutliche Abwertung der Währung am Montag sei vom Markt bewirkt worden.

Anfang der Woche war der Kurs des Yuan gegenüber dem US-Dollar auf den tiefsten Stand seit mehr als elf Jahren gefallen. Ein Dollar hatte erstmals seit 2008 wieder mehr als sieben Yuan gekostet. In Reaktion auf den niedrigen Kurs forderte das US-Finanzministerium Beijing am Montag abend auf, alle Währungsgeschäfte künftig mit größerer Transparenz und Fairness durchzuführen. Finanzminister Steven Mnuchin werde in der Sache Gespräche mit dem Internationalen Währungsfonds einleiten, hieß es in Washington weiter.

Am Dienstag legte die chinesische Zentralbank den Mittelkurs der Währung etwas höher fest und kündigte an, dem Markt durch Wertpapierverkäufe Liquidität zu entziehen. Dies dürfte den Yuan ebenfalls stützen. Den Vorwurf der Währungskursmanipulation wies die Notenbank zurück. China habe seine Währung nicht aus wettbewerblichen Gründen abgewertet und werde sie nicht als Instrument im Handelskonflikt mit den USA einsetzen, teilte Zentralbankpräsident Yi Gang mit. Den USA warf er vor, die internationale Finanzordnung zu beschädigen.

Der globale Handelskrieg findet zunehmend auch auf den Währungsmärkten statt. US-Präsident Donald Trump selbst sähe gerne eine kräftige Zinssenkung seitens der US-Notenbank Federal Reserve (Fed), um so die Exporte zu stärken. Vergangene Woche hat die Fed den Leitzins allerdings nur um 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Zugleich wird die Kritik an Trumps versuchter Einflussnahme auf die Geldpolitik lauter. Am Dienstag plädierten vier frühere Fed-Chefs im Wall Street Journal dafür, die Unabhängigkeit der Notenbank zu achten und Drohungen zu unterlassen.

Für die Euro-Zone hat der Rat der Europäischen Zentralbank Mitte Juli beschlossen, den Leitzins mittelfristig auf null Prozent zu belassen und weitere Optionen der »geldpolitischen Lockerung«, wie etwa einen verstärkten Anleihenkauf, zu prüfen. (dpa/jW)