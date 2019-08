»E-Scooter haben die Situation im Straßenverkehr verschärft«

Jörg Carstensen/dpa Verkehrsunfall mit E-Scooter: Ein Berliner Polizist markiert den Ort des Geschehens (27.7.2019)

Sie stehen an Häuserecken, umlagern Straßenbäume, versperren Geh- oder Radwege: Elektrotretroller, sogenannte E-Scooter, prägen zunehmend das Bild deutscher Großstädte wie Berlin. Welche Personengruppen sind Ihren Erfahrungen nach wegen der Roller in ihrer Verkehrssicherheit gefährdet?

Silvana Radicione: Vor allem betrifft das Kinder, ältere, sehbehinderte und blinde Menschen, aber auch Rekonvaleszente von Schlaganfällen und Menschen mit kognitiven und motorischen Behinderungen. Sie sind nicht in der Lage, schnell und flexibel auszuweichen. Dazu kommt, dass ihnen durch E-Scooter-Fahrer auf den Gehwegen ständige Aufmerksamkeit und Konzentration abverlangt wird, die viele aufgrund ihres Alters und ihrer Einschränkungen nicht aufbringen können.

Seit Mitte Juni sind die Roller legal im Einsatz. Seit wann befassen Sie sich als Interessenverband VdK mit dem Thema?

Klaus Sprenger: Wir haben uns schon im Planungsprozess mit E-Scootern befasst und in einem offenen Brief im Februar 2019 an Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer gemeinsam mit dem Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband, dem Landesseniorenbeirat Berlin und der Fußgängerinteressenvertretung »Fuß e. V.« Stellung bezogen. Ein Erfolg war, dass die Roller zumindest nicht auf den Gehwegen fahren dürfen. Unsere Mitglieder fühlen sich allgemein nicht gut im Straßenverkehr berücksichtigt. Die E-Scooter haben diese Situation noch verschärft.

Sind Ihnen Statistiken über das Unfallrisiko mit E-Scootern bekannt?

S. R.: Statistiken sind uns nicht bekannt. Aber durch unser Büro in Berlin-Mitte sind wir selbst täglich mit Falschfahrern und auf dem Gehweg abgestellten Rollern konfrontiert. Die bereits bestehenden Nutzungsrichtlinien müssen noch strenger formuliert und auch für Touristinnen und Touristen verständlich gemacht werden. Aus unserer Sicht braucht es härtere Strafen, eine Nullpromillegrenze und ein Abstellverbot auf Gehwegen. Noch wichtiger ist, dass die bestehenden Regeln eingehalten werden. Daher fordern wir noch viel strengere und häufigere Kontrollen.

Braucht es aus Ihrer Sicht seitens des Berliner Senats oder der Bundesregierung ein eigenes Konzept, um auf die rasante Zunahme von E-Scootern als recht neuem Verkehrsmittel zu reagieren?

K. S.: Aus unserer Sicht braucht es kein Spezialkonzept für E-Scooter, dafür aber ein Verkehrskonzept für ältere Menschen, Rollstuhlfahrer und Rollatoren. Geklärt werden müsste die Frage: Was kann getan werden, um uneingeschränkte Mobilität für jeden zu ermöglichen? Dazu gehört dann sicherlich auch ein Passus für Elektrofahrzeuge, in dem Regeln festgeschrieben und Abstellbereiche definiert werden.

Welche weiteren Forderungen würden Sie in einem solchen Konzept gerne umgesetzt wissen?

S. R.: In so einem verkehrspolitischen Konzept sollte der Umweltfaktor nochmal genauer ins Visier genommen werden. Es stellt sich die Frage, wie umweltfreundlich die Roller wirklich sind. Schließlich müssen erhebliche Ressourcen aufgewendet werden, um den notwendigen Strom zu produzieren, die Batterien herzustellen und später einmal zu entsorgen.

Planen Sie auch über Verbandsgrenzen hinweg Initiativen, um mehr Verkehrssicherheit hinsichtlich der E-Scooter zu erreichen?

K. S.: Im Bereich E-Mobilität – hier aber bezogen auf Hybrid- und Elek­trofahrzeuge – fordert unser Bundesverband in einem Bündnis mit sieben anderen Verbänden unter dem Motto »Elektrisch fahren tut hörbar gut!« den sofortigen Einbau eines künstlichen Warngeräusches, das von allen wahrgenommen werden kann. Denn lautlose Elektrofahrzeuge stellen für Fußgänger und Radfahrer eine größere Unfallgefahr dar als konventionelle Autos. Da auch mit E-Scootern in der kurzen Zeit seit der Zulassung schon einige Unfälle geschehen sind, werden weitere Initiativen nicht ausbleiben. Der VdK wird den Prozess weiter verfolgen und sich bei Bedarf einmischen.