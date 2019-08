Hintergrund: Verfolgung der KPD

Der Brand des Reichstages am Abend des 27. Februar 1933 wurde von der am 30. Januar 1933 gebildeten »Regierung der nationalen Konzentration« sofort als »Terrorakt des Bolschewismus« (so der amtliche preußische Pressedienst am Tag nach dem Brand) hingestellt. Bereits in den Wochen davor hatten sich polizeiliche Repression und Terror der SA – die zusammen mit der SS und dem Stahlhelm seit dem 22. Februar in Preußen und den meisten anderen Ländern als »Hilfspolizei« agierte – vor allem gegen die KPD gerichtet, deren Führung ihrerseits mit einer unmittelbar bevorstehenden Phase der Illegalität rechnete. Ein inszenierter »Zwischenfall« vor der Reichstagswahl am 5. März wurde von ihr erwartet. Zuletzt wies der Vorsitzende der KPD-Reichstagsfraktion, Ernst Torgler, am 25. Februar im Preußischen Staatsrat auf die Wahrscheinlichkeit einer solchen Provokation hin.

Der Apparat der KPD arbeitete schon im Februar überwiegend im Untergrund; auch die letzte Zusammenkunft des Zentralkomitees am 7. Februar fand unter konspirativen Bedingungen statt. Die Zentrale der Partei, das Karl-Liebknecht-Haus am Berliner Bülowplatz, war erstmals am 2. Februar durchsucht und am 23. Februar – der Bürobetrieb war längst eingestellt – von der Politischen Polizei geschlossen worden. In den Tagen danach erschienen in der bürgerlichen Presse und in den Parteizeitungen der NSDAP Artikel über angeblich dort aufgefundene »Aufstandspläne« der Kommunisten (die der Öffentlichkeit nie vorgelegt wurden).

Diese Berichte bildeten den Prolog für die propagandistische und politische Ausnutzung des Reichstagsbrandes. Einige Stunden vor der Brandstiftung wies der Leiter der Politischen Polizei des Polizeipräsidiums Berlin, Rudolf Diels, alle preußischen Polizeidienststellen auf angeblich beabsichtigte »Überfälle« der Kommunisten hin: »Geeignete Gegenmaßnahmen sind sofort zu treffen, kommunistische Funktionäre erforderlichenfalls in Schutzhaft zu nehmen«.

In der Brandnacht und am Tag danach wurden im gesamten Reichsgebiet anhand vorbereiteter Listen mindestens 11.500 Menschen – weit überwiegend Mitglieder und Funktionäre der KPD, zum Teil auch der SPD, dazu einige bürgerliche Antifaschisten – verhaftet. Diese schlagartige Aktion sollte die KPD noch vor der Reichstagswahl handlungsunfähig machen. Die letzten noch arbeitenden Parteibüros und Redaktionen wurden nun polizeilich geschlossen, die Druckschriften der Partei beschlagnahmt.

Vorgeblich zur »Abwehr kommunistischer staatsgefährdender Gewaltakte« erließ der Reichspräsident am 28. Februar eine bereits vorbereitete Notverordnung, mit der die Grundrechtsgarantien der Reichsverfassung »bis auf weiteres außer Kraft gesetzt« wurden. (lsch)