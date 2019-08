EU gegen neue »Brexit«-Gespräche

Brüssel. Die EU-Kommission sieht derzeit keine Basis für weitere »Brexit«-Verhandlungen und befürchtet deswegen einen ungeregelten britischen EU-Austritt zum 31. Oktober. Wie Diplomaten am Dienstag berichteten, wurden Vertreter der verbleibenden 27 Mitgliedsstaaten zuletzt noch einmal darüber informiert, dass die Forderungen des neuen britischen Premierministers Boris Johnson unvereinbar mit der EU-Position seien. Johnson will das von seiner Vorgängerin Theresa May ausgehandelte Austrittsabkommen verändern, um die sogenannte Backstop-Klausel zu eliminieren, die Grenzkontrollen zwischen Irland und Nordirland verhindern soll. (dpa/jW)