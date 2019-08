Für keine Handvoll Dollar

Andreas Gora/dpa »Ich kann es kaum erwarten, auf den Campus zu kommen und alle kennenzulernen« – Franz Wagner (l.) auf dem Sprung nach Ann Arbor

Moritz Wagner ist in den USA ein Basketballheld. Zumindest an der University of Michigan. Dort hatte Wagner mit den Wolverines 2018 das Finale der Collegemeisterschaft erreicht. Zwar ging das Finale anschließend mit 62:79 gegen die Villanova Wildcats verloren – doch Wagner spielte sich mit leidenschaftlichem Einsatz in die Herzen der Fans. In Ann Arbor, dem Standort der Universität, wird er bis heute gefeiert. Die Dokumentation über den 22jährigen Power Foward auf der Sportplattform DAZN zeigt das eindrücklich. In der vierteiligen Serie spielt auch sein Bruder Franz eine Rolle, aktuell Deutschlands größte Basketballhoffnung

Das große Vorbild von Franz Wagner ist Moritz. Daher überraschte die Nachricht über den Wechsel des 17jährigen von Alba Berlin an ein US-amerikanisches College nicht sonderlich. Natürlich befindet sich die Universität in Ann Arbor; natürlich heißt sein neues Team Michigan Wolverines. »Ich kann es kaum erwarten, auf den Campus zu kommen und alle kennenzulernen«, zitiert ihn die Basketballabteilung der Universität.

Sportlich wie finanziell bedeutet der Gang in die USA für Wagner einen Rückschritt. Am College wird der 2,04-Meter-Mann ausschließlich gegen Gleichaltrige antreten. In Berlin hätte auf ihn die Euroleague gewartet, die beste Liga nach der NBA. »Er gehört auf dieses Level und sollte nicht gegen Junioren in den USA spielen«, sagt Albas Sportdirektor Himar Ojeda. Aus dieser Aussage spricht sicher auch ein wenig Frust. Der Frust darüber, dass mit Wagner ein Eigengewächs den letztjährigen Finalisten um die deutsche Meisterschaft verlässt; der Frust darüber, dass sich Wagner gegen ein finanziell lukratives Angebot der Berliner entscheidet, um am College für ein Gehalt von exakt null US-Dollar zu spielen.

Denn der US-amerikanische Collegesport ist zwar eine Industrie mit Umsätzen in Milliardenhöhe – die Athleten sehen davon aber keinen Cent. Sie werden als reine Amateure bewertet. Ein so unfaires wie unsinniges System. Viele Talente aus dem Ausland wollen sich deswegen den Weg über die Uniteams nicht mehr antun, wechseln lieber von ihren Vereinen direkt in die NBA.

Der letzte Deutsche, der den Weg über das College in die NBA nahm, hieß Moritz Wagner. Selbst Dirk Nowitzki war bereits 1999 von einem deutschen Zweitligisten in die beste Basketballiga der Welt gewechselt. 2018 wurde Moritz Wagner von den Los Angeles Lakers im Draft ausgewählt. Nach einer turbulenten Saison in Kalifornien spielt er mittlerweile bei den Washington Wizards. Wie Insider laut der Süddeutschen Zeitung berichten, hatten die Wolverines Moritz Wagner 2015 vor allem deshalb mit einem Stipendium ausgestattet, um Franz leichter nachholen zu können. Schon damals galt Franz als der Talentiertere, das größere Versprechen der Gebrüder Basketball.

Franz Wagner kam Ende April 2018 zu seinem ersten Profieinsatz für Alba. Erst 16 Jahre war der Flügelspieler damals alt. Damit löste er seinen Bruder als jüngsten Debütanten für den achtmaligen deutschen Meister ab. Letzte Saison wurde Franz Wagner, der sein Abitur bereits mit 16 und einem Schnitt von 1,2 absolvierte, zum besten Nachwuchsspieler der BBL gewählt.

Alba-Trainer Aíto García Reneses hätte Franz Wagner laut Tagesspiegel gerne bereits vor seinem 16. Lebensjahr zu den Profis geholt. Der Spanier wird im europäischen Basketball gerühmt für seinen Umgang mit jungen Spielern. Pau Gasol, Ricky Rubio und Kristaps Porzingis – sie alle hatte der 72jährige unter seine Fittiche genommen. Doch auch der erfahrene Startrainer war offensichtlich kein schlagendes Argument für einen Verbleib bei den Albatrosen. »Ich möchte gerne mehr von der Welt sehen und neue Eindrücke gewinnen«, begründet Wagner seinen Wechsel.

Ähnlich hatte bereits Moritz Wagner seinen Schritt nach Michigan erklärt. In einer Welt, in der vor allem monetäre Werte zählen, eine fast schon romantische Sichtweise.