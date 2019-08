Tarifabschluss bei »Bäderland« in Hamburg

Christophe Gateau/dpa Mit gelber Weste und roter Trillerpfeife: Kampfbereitschaft lohnt sich

Die hohe Streikbereitschaft hat sich offenbar ausgezahlt. Nach zwei Warnstreiks mit großer Beteiligung haben sich in Hamburg die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und die städtische »Bäderland GmbH« (siehe jW vom 30. Juli) in der sechsten Verhandlungsrunde am 29. Juli auf ein Gesamtpaket für die rund 500 Beschäftigten geeinigt. Das teilte Verdi mit. Das Verhandlungsergebnis sieht eine Entgelterhöhung von 205 Euro in zwei Stufen und weitere Verbesserungen vor. Verdi hatte eine Erhöhung des monatlichen Entgelts um 250 Euro und für alle Auszubildenden 100 Euro mehr gefordert.

Seit Juni hatten die Gewerkschaftsvertreter und die Bäderland GmbH, die in Hamburg 26 Hallen- und Freibäder betreibt, über einen neuen Vergütungsvertrag und eine Neufassung des 13 Jahre alten Rahmentarifvertrags verhandelt. Für Kampfbereitschaft bei den Beschäftigten sorgte nicht nur die Tatsache, dass die Bezahlung in der Hansestadt schlechter ist als in Bädern im Hamburger Umland oder in anderen Großstädten. Wegen der dünnen Personaldecke haben auch die Belastung und der Stress für die Bäderland-Mitarbeiter nach Angaben der Gewerkschaft stark zugenommen.

Bereits am 5. Juli hatte es einen Warnstreik mit rund 100 Beteiligten gegeben. Als auch die vierte Tarifrunde ohne Einigung endete, legten am 19. Juli schon mehr als 200 Angestellte die Arbeit nieder. Das zeigte erhebliche Wirkung. Etwa drei Viertel aller städtischen Hallen- und Freibäder mussten geschlossen bleiben.

Das ausgehandelte Tarifpaket sieht vor, dass der Lohn der Bäderland-Mitarbeiter ab dem 1. Juni 2019 um 130 Euro pro Monat steigt. Ab dem 1. Juni 2020 soll es in einem zweiten Schritt 2,8 Prozent, mindestens aber 75 Euro, pro Monat mehr geben. Diese zweite Entgelterhöhung kann wahlweise auch in bis zu drei zusätzliche Urlaubstage umgewandelt werden. Erreicht wurde ferner eine Erhöhung der Jahressonderzahlung auf 900 Euro. Der Vergütungstarifvertrag soll eine Laufzeit von 24 Monaten haben.

Auch im neuen Rahmentarifvertrag konnte Verdi ein paar Verbesserungen durchsetzen. Dazu gehören eine Zulage von 25 Prozent für außerplanmäßig anfallende Arbeitszeit, die Einführung einer Schichtzulage von 35 Euro pro Monat, die Verdoppelung der Erschwerniszulage und die Erhöhung der Feiertagszuschläge auf 150 Prozent. Neu eingeführt werden soll ein Prämiensystem für besondere Aufgaben, wie Sauna-Aufguss oder Schulschwimmen, und Regelungen für Home Office und »mobile Arbeiten«.

»Dieses Gesamtpaket kann sich absolut sehen lassen und ist das Ergebnis von zwei starken Warnstreiks und sechs intensiven Verhandlungsrunden«, erklärte Ole Borgard, für Bäderland zuständiger Fachbereichsleiter bei Verdi und Verhandlungsführer auf Gewerkschaftsseite. Die Verbesserungen im Vergütungstarifvertrag bedeuten eine soziale Komponente, die besonders den Beschäftigten in den unteren Entgeltgruppen zugute kommt. Der städtische Mindestlohn von zwölf Euro werde damit bei Bäderland in diesem Jahr erreicht.

»Auch im Rahmentarifvertrag konnten wir viele unserer Forderungen durchsetzen«, so Borgard. Henry Claushen, Schwimmeister und Mitglied der Verhandlungskommission von Verdi, begrüßte die Einigung in den Verhandlungen mit den Worten: »Die Flexibilität, die wir für unsere Arbeit quasi mit der Muttermilch aufgesogen haben sollen, wird endlich vergütet. Ein Riesenerfolg!« Ob aus dem Verhandlungsergebnis ein Tarifabschluss wird, hängt von der bis zum 6. September laufenden Mitgliederbefragung ab.