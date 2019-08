»Mit Mächtigen verhandeln, um Lösungen zu erreichen«

Ekta Parishad [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)] Protestmarsch der Organisation »Ekta Parishad« in Indien (2005)

Die Kampagne »Jai Jagat 2020« startete vor zwei Jahren. In diesem Herbst soll ein zwölfmonatiger Marsch durch 17 Länder beginnen, der Aktivisten von Delhi nach Genf bringen soll. Themen sind unter anderem Frieden, Gerechtigkeit und die Unterstützung der Landlosenbewegung. Wie kam es zu dieser Idee?

Sie stammt von dem indischen Aktivisten Rajagopal Puthan Veetil. Er ist Gründer von »Ekta Parishad« (deutsch: Solidarischer Bund, jW), einer Basisorganisation, in der viele Indigene und Bauern vertreten sind. Wir wollen mit unserem Marsch ein Zeichen gegenüber den Vereinten Nationen setzen, dass die jetzige Situation auf der Welt, die von Armut, Diskriminierung und Gewalt geprägt ist, unhaltbar ist. »Jai Jagat« bedeutet »Sieg für alle« oder »Sieg für die Welt«. Der Begriff steht für das Gegenteil von dem, was es im jetzigen System gibt, in dem immer jemand etwas verliert, wenn der andere etwas gewinnt. Der Marsch soll am 2. Oktober beginnen, am 25. September 2020 wollen wir dann Genf erreichen. Die Strecke ist etwa 10.000 Kilometer lang. Auf unserem Weg werden wir mehrere Konferenzen veranstalten: in Ländern wie Pakistan, Georgien, Bosnien oder Italien.

Mit wie vielen Teilnehmern rechnen Sie?

Der Marsch ist von symbolischer Natur. Es geht auch durch Länder, für deren Einreise man ein Visum braucht oder die von inneren Konflikten erschüttert werden. Es wird einen harten Kern von rund 50 Menschen geben, die das ganze Jahr lang dabeisein werden. Auf jeder Etappe werden wir mit lokalen Organisationen zusammenarbeiten, die unsere Forderungen nach Frieden und Gerechtigkeit unterstützen.

Worüber werden Sie sich auf Ihrer Reise austauschen?

Wir wollen Erfolgsgeschichten sammeln. Auf lokaler Ebene gibt es nahezu überall Initiativen, in denen sich Menschen zusammenschließen, um für ihre Rechte zu kämpfen. Von denen erfährt man allerdings häufig nichts, weil international andere Themen im Vordergrund stehen – etwa die Konkurrenz zwischen den Staaten. Auch wenn wir uns über die Schwäche der Vereinten Nationen im klaren sind, fordern wir sie zum schnellen Handeln auf. Sehr viele bessere Institutionen haben wir nun mal nicht.

Sie berufen sich auf Gandhi. Dabei hat er in seinem Leben nicht nur progressive Positionen vertreten. Wieso die Bezugnahme auf ihn?

Gandhi sagte, dass niemand zurückgelassen werden soll. Das ist auch eines der Prinzipien, das die Vereinten Nationen verkörpern. Manche Ansichten von Gandhi werden sicherlich kritisiert, aber das muss jeweils im Kontext verstanden werden. Wenn man ihn heute richtig interpretiert, hilft einem seine Philosophie weiter. Zum Beispiel setzte er sich dafür ein, die Umwelt zu schützen und nicht alle natürlichen Ressourcen ohne Rücksicht auszubeuten. Sein gewaltfreier Kampf für die Rechte der Marginalisierten war beeindruckend, ebenso wie seine Fähigkeit zum Gespräch mit Regierungen und anderen Verantwortlichen. Auch wir wollen mit den Mächtigen verhandeln, um Lösungen zu erreichen.

Ihre Forderungen etwa nach Gerechtigkeit sind nicht neu. Stimmen Sie zu, wenn man Ihre Bewegung als links bezeichnet?

Das kommt darauf an. Uns ist es wichtig, eine wirklich demokratische Gesellschaft zu erreichen, ohne dabei Gewalt anzuwenden. Die Auswahl der Mittel wirkt sich direkt auf das spätere Resultat aus. Indien ist heute sicher keine perfekte Demokratie, aber durch friedlichen Protest haben wir viel erreichen können. Wir sind unabhängig und haben freie Wahlen, an denen sich etwa 700 Millionen Menschen beteiligen. Diese Errungenschaften darf man nicht vergessen, auch wenn Korruption und Armut weiterhin präsent sind. Indien leidet nach wie vor unter seiner Vergangenheit und den Raubzügen des Kolonialismus. Unsere jetzige Regierung ordnet sich zudem westlichen Mächten unter, was wir auch kritisieren. Dennoch glauben wir, dass Probleme gelöst werden können und die Welt geändert werden kann.