Betriebsrat soll raus

Maurizio Gambarini/dpa Klinikchefs wehren sich mit allen Mitteln gegen die Streiks der Beschäftigten (Demo in Berlin, 18.9.2017)

Schwere Geschütze fährt das Städtische Klinikum Brandenburg gegen seinen stellvertretenden Betriebsratsvorsitzenden, Andreas Kutsche, auf. »Arbeitszeitbetrug« soll dieser begangen haben – und dafür fristlos entlassen werden. Von einem »besonders schweren Vertrauensbruch« ist in der Antragsschrift der Klinikleitung die Rede, die jW vorliegt und über die das Arbeitsgericht Brandenburg an der Havel an diesem Donnerstag (12.30 Uhr, Saal 1, Magdeburger Str. 51) entscheiden soll. Aus der Nähe betrachtet entpuppen sich die Vorwürfe allerdings als reichlich aufgebauscht. Ob das Kündigungsbegehren – dem der Betriebsrat widersprochen hat – mit Kutsches Kandidatur als Direktkandidat der Partei Die Linke zur Landtagswahl zusammenhängt? Oder mit seiner langjährigen und erfolgreichen gewerkschaftlichen Arbeit? Fest steht: Es ist nicht das erste Mal, dass das kommunale Krankenhaus gegen unliebsame Beschäftigtenvertreter vorgeht – bislang stets erfolglos.

Den Anlass für die Vorwürfe, die die Geschäftsführung gegen Kutsche erhebt, hat der freigestellte Betriebsrat selbst geliefert: Am 20. Mai dieses Jahres erläuterte er auf einer Teilbetriebsversammlung anhand seiner eigenen Arbeitszeiten, wie Dienst- und Urlaubswünsche im firmeneigenen Webportal einzutragen sind. Dabei wurde deutlich, dass er die Teilnahme an einer Aufsichtsratssitzung als Arbeitszeit gerechnet hatte. Die Klinikleitung nennt das »eine ganz eklatante Verletzung seiner Pflicht, die Arbeitszeit korrekt zu erfassen«. Doch so eindeutig, wie es das Management erscheinen lässt, ist die Angelegenheit nicht. Ob die Teilnahme an Aufsichtsratssitzungen als Arbeitszeit gilt oder nicht, ist unter Juristen umstritten. Einen Präzedenzfall gibt es bislang nicht.

Seit zehn Jahren gehört Kutsche als Beschäftigtenvertreter dem Aufsichtsgremium des Klinikums an – und ebensolang trägt er seine Teilnahme als Arbeitszeit ein. So wurde es ihm zu Beginn seiner Tätigkeit bei einem Seminar erklärt. Ein »Arbeitszeitbetrug«? Das würde vorsätzliches Handeln erfordern. Ein solches sei, so heißt es in einer jW vorliegenden Stellungnahme des Berliner Anwalts Ivailo Ziegenhagen, »nicht ansatzweise erkennbar« gewesen. »Wenn ich kein reines Gewissen hätte, hätte ich wohl kaum meinen Stundenzettel öffentlich gemacht«, erklärt Kutsche auf jW-Nachfrage.

Ziegenhagen betont in einer Stellungnahme, dass es sich bei der Aufwandspauschale von 200 Euro, die Kutsche pro Aufsichtsratssitzung erhält, nicht um eine Vergütung handelt. Juristisch sei die Frage, ob Aufsichtsratssitzungen zur Arbeitszeit zählen, bislang ungeklärt. »Mangels klarer Rechtslage kann von einer bestehenden Pflicht nicht ausgegangen werden. Mangels Pflicht entfallen ein Pflichtverstoß und damit zugleich auch der wichtige Grund«, der für eine fristlose Kündigung nötig wäre. Selbst wenn eine Pflichtverletzung vorliege, hätte die Klinik aus Gründen der Verhältnismäßigkeit zunächst eine Abmahnung aussprechen müssen, heißt es in dem Schriftsatz.

Für Unbeteiligte drängt sich der Eindruck auf, dass die Klinikleitung allzu begierig auf eine Gelegenheit gewartet hat, dem engagierten Beschäftigtenvertreter ein Kündigungsverfahren anzuhängen. Es ist nicht das erste Mal, dass das Management gegen Betriebsräte vorgeht. Den Vorsitzenden Renato Steinbrink wollte es schon zwei Mal per Gerichtsbeschluss aus dem Gremium ausschließen lassen – und scheiterte. Laut einem Bericht der Märkischen Allgemeinen hat das Klinikum allein zwischen 2011 und 2015 rund 1,12 Millionen Euro für Einigungsstellenverfahren und Rechtsstreitigkeiten verpulvert. Geld, das für mehr Stellen und eine höhere Bezahlung sicher besser angelegt gewesen wäre.

Ein Hintergrund könnte die sehr erfolgreiche Arbeit der in Verdi organisierten Belegschaftsaktiven sein. Im März dieses Jahres setzten sie Eckpunkte für eine Tarifvereinbarung zur Entlastung durch, die unter anderem Personalbesetzungsvorgaben pro Schicht für alle bettenführenden Stationen sowie rund 60 neue Vollzeitstellen für Pflegefachkräfte bis Ende 2020 vorsehen. Auch die Bezahlung soll sich verbessern: Laut einem aktuellen Tarifangebot werden die Gehälter bis zum 1. Januar 2020 an den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst angeglichen. Das Klinikum wäre damit das einzige im Land Brandenburg, das nach dem kommunalen Flächentarif bezahlt.

Als Kandidat der Partei Die Linke will Kutsche erreichen, dass auch alle anderen Krankenhäuser ihre Beschäftigten auf diesem Niveau vergüten. Zudem setzt er sich für den Erhalt aller Klinikstandorte in dem Bundesland ein. Forderungen nach einem großangelegten Kliniksterben, wie sie zuletzt zum Beispiel von der Bertelsmann-Stiftung erhoben wurden (siehe jW vom 16. Juli), erteilt Kutsche eine Absage. »Die wohnortnahe, flächendeckende Versorgung muss unbedingt erhalten bleiben.« Solche Aussagen gefallen womöglich nicht allen.