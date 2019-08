»El Paso ist nicht allein«

Jose Luis Gonzalez/REUTERS

Nach dem Massaker im texanischen El Paso wurde in der US-amerikanischen Stadt an der Grenze zu Mexiko Solidarität mit den Angehörigen der Todesopfer und den Verletzten gezeigt (siehe Foto). Am Sonnabend hatte ein 21jähriger 20 Personen in einem Einkaufszentrum getötet, darunter sechs Mexikaner. In einer Ansprache an die Nation forderte US-Präsident am Montag die Todesstrafe für sogenannte Hassverbrechen mit Massenmord. Er habe das Justizministerium angeordnet, eine entsprechende Gesetzgebung auszuarbeiten, sagte er am Montag im Weißen Haus. (dpa/jW)