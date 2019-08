»Viele wenden sich bewusst nicht an die Behörden«

Uwe Zucchi/dpa Protest gegen Aufmarsch der Kleinstpartei »Die Rechte« in Kassel am 20. Juli 2019

Über sogenannte Feindes- oder Todeslisten von Rechten ist derzeit einiges zu lesen. Sie beraten Betroffene rechter Gewalt. Wieviel haben Sie aktuell zu tun?

Zunächst müssen wir feststellen, dass es bei den Feindeslisten um ganz konkrete Gefahren für die Betroffenen geht. Wir wissen aus unterschiedlichen Quellen, dass es diese Dokumente gibt. Ein Beispiel ist die rechtsterroristische Gruppe »Nordkreuz«, die 25.000 Personen aufgelistet hat. Auch bei der Selbstenttarnung des NSU wurde ein Papier mit 10.000 Namen gefunden. Zur Zeit wenden sich viele Betroffene an unsere einzelnen Beratungsstellen oder den Dachverband. Die meisten wollen sich darüber informieren, ob ihr Name vermerkt ist, und ersuchen unseren Rat, wie man sich zu verhalten hat.

Über die Frage, wie konkret die Bedrohung ist, gibt es unterschiedliche Ansichten. Das äußert sich auch darin, dass je nach Standpunkt von Todeslisten, Feindeslisten oder schlicht »Informationssammlungen« gesprochen wird. Wie sehen Sie das?

Wie man diese Dokumente benennt, ist letztlich zweitrangig. Den Rechten geht es am Ende immer um das gleiche: Sie wollen politische Gegner einschüchtern und eine Botschaft an die senden, die sich gegen Rechtsextremismus und Rassismus einsetzen.

Auch der Name des erschossenen Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke stand auf der Liste des NSU. Was hat sich seit dem Mord in Ihrem Arbeitsumfeld geändert?

Die öffentliche Wahrnehmung ist seitdem eine andere. Zumindest bei einigen Landeskriminalämtern ist eine gewisse Bereitschaft zu erkennen, diejenigen zu informieren, deren Namen auf solchen Listen stehen. Da gibt es allerdings große Unterschiede zwischen den Bundesländern. In Mecklenburg-Vorpommern etwa passiert das meines Wissens nach, in Hamburg oder Schleswig-Holstein aber nicht. Die Begründung dafür lautet dann, die Täter würden sonst ihr Ziel, für Verunsicherung zu sorgen, erreichen; zudem bestehe keine konkrete Gefahr.

Kann man das so stehenlassen?

Uns erreichen viele Anfragen von Menschen, die sich bewusst nicht an die Beratungshotlines der Landeskriminalämter oder des BKA wenden. Hintergrund ist, dass in Mecklenburg-Vorpommern sowie in Hessen Fälle bekannt wurden, wo Polizeibeamte Informationen aus behördeninternen Datenbanken für Feindeslisten oder Drohschreiben von Rechtsextremen verwendet haben. Am Ende ist nicht erkennbar, auf welcher Grundlage die einzelnen Ämter ihre jeweiligen Entscheidungen treffen. Vergleichbare Informationen werden in unterschiedlichen Bundesländern völlig anders bewertet. Das ist es wohl eher, was bei den Betroffenen für Verunsicherung sorgt.

Sie sprechen den Fall aus Frankfurt am Main an, wo mit »NSU 2.0« unterschriebene Drohschreiben verschickt worden sind (siehe jW vom 29.6.). Ist das eine neue Qualität?

Dass gewaltbereite Rechte Datenbanken über ihre Gegner anlegen, ist nicht neu. In den zurückliegenden Jahren mehren sich aber die Hinweise darauf, dass rechte Netzwerke in den Ermittlungsbehörden selbst wirken, und es in der Folge neben dem Zugang zu Informationen auch den zu Waffen gibt.

Staatliche Stellen informieren nicht rechtzeitig. Zudem waren es in vielen Fällen nicht die Ermittlungsbehörden, die rechte Netzwerke offenlegten, sondern engagierte Journalisten. Nimmt der deutsche Staat die Gefahr rechter Gewalt nicht ernst, trotz der Erfahrungen mit dem NSU-Komplex?

Der Verfassungsschutz rechtfertigt sein Nichthandeln gerne damit, er müsse den Quellenschutz wahren. Dieser stehe in der Rangfolge im Zweifelsfall vor der Strafverfolgung. In der Konsequenz schauen staatliche Stellen also sehenden Auges dabei zu, wie Menschen in gefährliche Situationen geraten, schützen aber in erster Linie ihre Informanten.

Was müsste aus Ihrer Sicht jetzt schnell passieren?

Die Betroffenen müssen von den Behörden informiert werden. Das wiederum muss einhergehen mit dem Hinweis, wo es welche Unterstützungs- und Beratungsangebote gibt. Drittens wissen wir nach wie vor wenig darüber, wie groß etwa Überschneidungen auf den unterschiedlichen Listen sind. Es braucht daher eine bundesweite Erfassung dieser Dokumente.