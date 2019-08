Spiel mit dem Feuer

Rupak De Chowdhuri/Reuters Protest gegen die Aufhebung der Autonomie von Kaschmir am Montag in Kolkata

Indien will seinem Teil der Himalajaregion Kaschmir den Autonomiestatus entziehen. Die Regierung des hindunationalistischen Präsidenten Narendra Modi brachte am Montag im Parlament einen Antrag ein, mit dem die Sonderrechte des Bundesstaates Jammu und Kaschmir gestrichen werden sollen. Der Gesetzentwurf sieht eine Teilung des Bundesstaates in zwei Regionen vor, die der unmittelbaren Kontrolle Neu-Delhis unterstellt werden. Modi will auch die in der Verfassung garantierte Vorschrift aufheben, nach der nur Einwohner des mehrheitlich von Muslimen bewohnten Bundesstaates Grundstücke kaufen können und nur Menschen aus Jammu und Kaschmir ein Anrecht auf Arbeitsplätze in der Verwaltung des Bundesstaates haben.

Der Nachbar Pakistan wertete den Vorstoß umgehend als illegal. Es würden alle Möglichkeiten ergriffen, um das Vorhaben zu verhindern, kündigte das Außenministerium in Islamabad an und bat US-Präsident Donald Trump um Vermittlung. Pakistan und Indien beanspruchen die gesamte Region Kaschmir jeweils für sich und haben deshalb seit ihrer Unabhängigkeit von Großbritannien im Jahr 1947 dreimal Krieg gegeneinander geführt. Ende Februar war die indische Luftwaffe in pakistanischen Luftraum eingedrungen und hatte dies mit dem Kampf gegen eine Dschihadistenmiliz begründet. Die Aufhebung der Autonomierechte verschärft die Spannungen nun weiter.

Mehrere linke Parteien haben in einer gemeinsamen Erklärung den »schweren Schlag gegen die verfassungsmäßige Ordnung« durch die Modi-Regierung verurteilt. In einem unter anderem von den Generalsekretären der größten kommunistischen Parteien des Landes – CPI, CPI/M und CPI/ML – unterzeichneten Statement wird das indische Volk aufgerufen, gegen diese »illegalen und verfassungswidrigen Methoden« zu protestieren. Es gehe nicht nur um Jammu und Kaschmir, sondern um einen Angriff auf Demokratie, Föderalismus und Verfassung. (AFP/Reuters/jW)