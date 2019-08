Berlin. Michael Pohl und Tatjana Pinto (Paderborn) haben sich bei den deutschen Meisterschaften der Leichtathleten in Berlin die Titel über die prestigeträchtigen 100 Meter gesichert. Pohl setzte sich bei den Männern überraschend in 10,27 Sekunden vor Titelverteidiger Kevin Kranz (10,29/beide Wetzlar) und dem deutschen Rekordhalter Julian Reus (10,30/Erfurt) durch, bei den Frauen gewann Pinto in deutscher Jahresbestleistung mit 11,08 Sekunden. Vizeeuropameisterin Gina Lückenkemper (Berlin) verpasste als Zweite ihren Titelhattrick. Die 22jährige setzte sich nach 11,20 Sekunden knapp gegen die Drittplazierte Malaika Mihambo von der LG Kurpfalz durch (11,21). (sid/jW)