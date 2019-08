Berlin. Marcel Nguyen hat bei den deutschen Turnmeisterschaften in Berlin seinen ersten Titel am Boden gewonnen. Der 31 Jahre alte Mehrkampfzweite vom Samstag erhielt zum Auftakt der Gerätefinals am Sonntag in der Max-Schmeling-Halle für seine fast fehlerfreie Übung 14,333 Punkte und verwies damit Nick Klessing (14,100) und Dario Sissakis (14,066) auf die Plätze zwei und drei. (sid/jW)