Was kauf’ ich mir als nächstes?

Franziska Kraufmann/dpa Hübsch visualisierte Lieferbeziehungen: Data Mining im Forschungszentrum von Bosch

Das Buch »Die künstliche Intelligenz des Kapitals« des studierten Physikers und IT-Spezialisten Timo Daum setzt die Überlegungen seiner letztjährigen Untersuchung »Das Kapital sind wir. Zur Kritik der digitalen Ökonomie« schlüssig fort. Seine Überlegungen reichen von historischen Rückblicken in die Geschichte der Künstlichen Intelligenz (KI) und der Entwicklung zum digitalen Kapitalismus über eine Kritik der dadurch technologisch freigesetzten Möglichkeiten und ihrer Auswirkungen aufs politisch-gesellschaftliche Leben bis hin zu Forderungen nach einem öffentlichen Eingreifen in den Netz- und Überwachungswahnsinn. Essayistisch pointiert und durchaus auf ein größeres Lesepublikum zielend, greift er auf Argumente zurück und knüpft an Positionen an, die die internationale Diskussion über die Digitalisierung, den digitalen Kapitalismus und Formen ubiquitärer Überwachung bestimmen. In Fußnoten und Bibliographie präsentiert Daum eine prägnante Auswahl einschlägiger Titel. Wodurch sich der Leser auch animiert fühlen mag, mal wieder zu prophetischen Klassikern dystopischer Literatur zu greifen, etwa zu Kafkas »Das Schloss«, Orwells »1984« oder Huxleys »Schöner neuen Welt«.

Auf eine hübsche Entdeckung weist Daum mit einem Seitenblick hin, auf den Barockschriftsteller und Universalgelehrten Athanasius Kircher nämlich, der bereits im 17. Jahrhundert ein Abhörgerät konstruiert hatte. »Ein an öffentlichen Orten zu plazierender Trichter sollte wie ein Mikrofon Gespräche über ein Verbindungsrohr zum Mund einer Statue leiten. Seine ›Statua citofonica‹ sollte in den Gemächern von Adligen oder Vermögenden plaziert werden, auf dass die Herren das Geschehen auf dem Platz belauschen können sollten.«

Sicher ist vieles von dem, was Daum analysiert, sattsam bekannt – was aber keineswegs bedeutet, dass man es nicht immer wieder aus verschiedensten Perspektiven beleuchten sollte. Schließlich geht es um den digitalen Kapitalismus, also um das, was Daum »User generated capitalism« nennt. Darunter versteht der Autor, dass der heutige, digitale Kapitalismus vornehmlich auf der »Extraktion von Daten«, auf dem »Data mining« beruht. Die Technologie an sich ist selbstverständlich nicht schuld, entscheidend ist die Akkumulationsrate: »Die umfangreichsten Ressourcen, die meiste Rechenkapazität, die besten Leute, die klügsten Wissenschaftler, die avanciertesten neuronalen Netze, die umfangreichsten Datenbanken, kurz, das Beste, was die Menschheit an Wissen hervorgebracht hat, dient (…) in erster Linie dazu, herauszufinden, was wir als nächstes kaufen werden.«

Verdinglichung at its best: Der einzelne ist nur noch als Konsument oder Objekt der Gängelung interessant. Genau daran arbeiten die meisten KI-Outputs: mir, als »Empfehlung« getarnt, vorzuschreiben, was ich zu kaufen oder wie ich mich zu verhalten habe. Das mag man, wie Daum im Hinblick auf China nahelegt, als nachholende Modernisierung begreifen, »als ein(en) Versuch – allerdings mit aktuellen Technologien und in kürzester Zeit – westlichen Scoringstandards nachzueifern und diese zu übertreffen«. Am Kälteschauer darüber, dass wir auf dem besten Wege sind, noch die schwärzesten literarischen dystopischen Vorstellungen demnächst weit zu übertreffen, ändert es nichts.

Auch die klügsten Theoretiker kommunizieren über Smartphones mit ihren Smarthomes. Und so sorgen wir selbst alle fleißig dafür, dass die »Fünferbande« – Google, Amazon, Facebook, Apple und Microsoft – sich in uneinholbare Weiten jenseits möglicher Formen von Mitsprache und demokratischer Kontrolle entfernt.

Des Autors Folgerungen muten insgesamt ein wenig defensiv an. »Wir sollten«, so Daum, »auch nicht zurückkehren zu dem alten Slogan ›Meine Daten gehören mir‹, sondern auf einen neuen Gesellschaftsvertrag hinarbeiten, der da lautet: ›Unsere Daten gehören uns.‹ Anonymisierte Daten sollten zu öffentlichen Gütern und zur Grundlage öffentlicher Daseinsvorsorge erklärt werden, sie sollten der Allgemeinheit gehören.«