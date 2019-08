Leipziger Thomaskirche lädt Die Linke aus

Die Leipziger Thomaskirche hat Die Linke und deren Kandidatin von ihrem Wahlforum am heutigen Montag ausgeschlossen. Der Linke-Landesverband erklärte dazu am Sonntag:

Die Linke-Direktkandidatin im Wahlkreis in Leipzig-Mitte, Beate Ehms, hielt die Nichteinladung zunächst für ein Missverständnis und erkundigte sich bei Pfarrer Martin Hundertmark, der die Veranstaltung der Ev.-Lutherischen Kirche St. Thomas moderiert. Dieser teilte unserer Kandidatin mit, dass Die Linke bewusst nicht eingeladen worden sei, da man Vertreter des »politischen Randes« nicht einladen wolle. Wer demokratischen Sozialismus auf seine Plakate schreibe, sei ex­trem, so der Pfarrer weiter. »Die Begründung hat mich dann doch überrascht. Wenn es meine Partei nicht gäbe, hätte man dann Grüne oder SPD ausgeladen, weil sie auf einmal der ominöse politische Rand wären?« so Beate Ehms.

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) sprach sich am Freitag gegen eine Verringerung der gesetzlich festgeschriebenen Post-Zustelltage von sechs auf fünf in der Woche (jW berichtete) aus und warnt vor Arbeitsplatzabbau:

»Die Zustellung von Briefen und Paketen an die Haustür an sechs Tagen in der Woche ist ein Kernelement einer qualitativ hochwertigen Postversorgung in Stadt und Land. Daran darf nicht gerüttelt werden. Wenn die Zustelltage reduziert werden, dann sind bei der Deutschen Post AG mindestens 10.000 tariflich und sozial geschützte Arbeitsplätze in der Zustellung und in den Briefzentren bedroht. Das kann dem Bundeswirtschaftsminister nicht egal sein«, sagte die stellvertretende ­Verdi-Vorsitzende Andrea Kocsis.

Das gestern (1. August 2019, jW) vom Bundeswirtschaftsministerium vorgelegte Eckpunktepapier zur Reform des Postgesetzes sieht eine entsprechende Überprüfung der Zustelltage vor. Bei der Neugestaltung des Postrechtes müssten die grundgesetzlich verankerte Gewährleistung einer flächendeckenden Postversorgung und die Sicherung von (…) Arbeitsplätzen im Vordergrund stehen, so Verdi. Angesichts der sozialen Verwerfungen in der Paketbranche sei unter anderem eine Erweiterung der bislang auf Briefdienstleistungen beschränkten Lizenzpflicht um die Paketdienstleistungen sinnvoll.