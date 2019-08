828 Festnahmen

Tatyana Makeyeva/Reuters Festnahme eines Teilnehmers des »Spaziergangs« am Sonnabend in Moskau

Die russische Polizei ist auch am vergangenen Wochenende hart gegen die Teilnehmer einer Oppositionsdemonstration vorgegangen. Wie das Innenministerium am Samstag abend mitteilte, wurden über 800 Personen festgenommen. Die Zahl der Teilnehmer an der Veranstaltung wurde mit 1.500 angegeben; damit hätte also mehr als die Hälfte der meist jugendlichen Teilnehmer engere Bekanntschaft mit der Polizei gemacht. Das Vorgehen der Beamten war dabei teilweise brutal: Im Netz zirkulieren Handyvideos, die Misshandlungen Festgenommener zeigen.

Anders als am 27. Juli, als Polizei und Nationalgarde 1.300 von etwa 3.500 Demonstranten festnahmen, hatte die Opposition diesmal nicht zu einer Demonstration unter politischen Parolen aufgerufen, sondern zu einem »Spaziergang« auf dem Moskauer Gartenring. Unmittelbares Ziel war, die Polizei zu desorientieren. Das misslang. Mit 3.000 Beamten waren die staatlichen Repressionskräfte zahlenmäßig doppelt so stark vertreten wie die »Spaziergänger« und jederzeit Herr der Lage. Von den Veranstaltern sicherlich nicht ungern gesehener Nebeneffekt: in Mitleidenschaft gezogene Unbeteiligte. Reporter schilderten zahlreiche Reaktionen zumindest genervter »normaler« Bürger auf die Sperrung von U-Bahn-Stationen.

Weder 1.500 noch 3.500 Demonstranten sind in einer Zwölfmillionenstadt wie Moskau eine zahlenmäßig relevante Größe. Von daher könnte man sich fragen, warum die Staatsmacht auf diese objektiv doch beschränkten Aktivitäten so massiv reagiert. Doch es gibt einen zumindest plausiblen Grund dafür: den Konflikt um die Zulassung sogenannter unabhängiger Kandidaten zu den Kommunalwahlen am 8. September. Er verweist auf ein reales Problem der russischen Staatsmacht – die offenbar wegbrechende Loyalität der jüngeren Generation. Die Proteste werden nach dem, was man im Netz sieht, in erster Linie von Leuten unter 25 Jahren getragen. Das ist die Generation, die die chaotischen 90er Jahre nicht oder nicht bewusst miterlebt hat. Damit entfällt hier der fast automatische Vergleichsbonus, den Präsident Wladimir Putin bei den Älteren 20 Jahre lang hat mobilisieren können: dass er Zerfall und Verelendung der Jelzin-Jahre gestoppt hat. Die jüngere Generation ist in einer Zeit aufgewachsen, in der es sozial auch in Russland alles in allem bergauf ging. Jetzt aber sinken die Realeinkommen das fünfte Jahr nacheinander, die Wirtschaft stagniert, und mit patriotischen Parolen kann man darüber nicht auf Dauer hinwegtäuschen. Zudem hat die Staatsmacht mit der Erhöhung des Renteneintrittsalters 2018 auch in der älteren Bevölkerung für großen Unmut gesorgt.

Eine kürzlich veröffentlichte Umfrage des von westlichen Stiftungen finanzierten Lewada-Instituts brachte das Problem der Staatsmacht auf den Punkt. Gefragt, warum ihrer Meinung nach die Menschen Putin vertrauten, antworteten 27 Prozent, weil er die Probleme des Landes erfolgreich und würdig löse; 24 Prozent, weil er dies künftig tun werde. 43 Prozent hingegen äußerten die Einschätzung, die Leute sähen keinen anderen Kandidaten, der eine Alternative darstellen könne. Letzterer Wert ist seit der vorherigen Umfrage im November 2018 um 14 Prozentpunkte gestiegen. Damit muss die Staatsmacht verhindern, dass sich eine solche Figur profilieren kann. Aus dieser Perspektive hat die Repression gegen Unterstützer »unabhängiger« Stadtratskandidaten eine gewisse Logik.

Unterdessen eröffnete das »Staatliche Ermittlungskomitee«, eine Art russisches Bundeskriminalamt, ein Ermittlungsverfahren gegen Mitarbeiter der »Stiftung zur Bekämpfung der Korruption« von Alexej Nawalny. Sie sollen aus dem In- und Ausland Gelder im Umfang von einer Milliarde Rubel (14 Millionen Euro) in bar entgegengenommen und über Umwege auf Konten der Stiftung geleitet haben, obwohl ihnen deren kriminelle Herkunft bekannt gewesen sei. Dabei hätten sie insbesondere Geldautomaten mit Einzahlungsfunktion genutzt.