Er überlegt noch

Und hier noch eine Meldung der Sorte »Muss man unbedingt im Blatt haben«, denn der große Regisseur Quentin Tarantino denkt darüber nach, was sein letzter Film werden könnte. Der Plan sei noch immer, zehn Filme zu drehen. »Ich bin aber noch nicht sicher, was der zehnte Film sein wird«, sagte Tarantino am Donnerstag in Berlin, wo er sein neues Werk »Once upon a time in Hollywood« mit Brad Pitt, Leonardo di Caprio und Pipapo vorstellte. Ja, möglicherweise werde der nächste Film »Star Trek« werden, aber, hm, er denke auch schon länger über einen dritten Teil von »Kill Bill« nach. Darüber habe er zuletzt auch mit Uma Thurman gesprochen – »und sie mag die Idee«, sagte Tarantino. »Oder es wird nichts von beidem.« Wir bleiben dran. (dpa/jW)