»Type in a title«

Felix Grünschloss 2019/ZKM Aus dem »Labor für antiquierte Videosysteme«: »Memory Theater VR 1997« – interaktive VR-Installation von Agnes Hegedüs

In der Installation »Tele-Present Water« von David Bowen aus dem Jahr 2011 ahmt die Kunst die Natur auf ungewöhnliche Weise nach: Einzelne, an Fäden und Motoren aufgehängte Holzstäbe bilden ein Gitter und bewegen sich wie eine künstliche Meeresoberfläche. Tatsächlich ist das Objekt mit einer Boje im Pazifik verbunden, die in Echtzeit Daten des dortigen Seegangs übermittelt. So entsteht hier, mitten im Lichthof des Zentrums für Kunst und Medien (ZKM) in Karlsruhe, durch das kleine und eher unscheinbare Mobile eine Dünung, wie sie simultan auf der anderen Seite der Erdkugel in ganz anderen Dimensionen umherschwappt.

Die gleichzeitige Anwesenheit an einem anderen Ort, die Nähe von Technik und Natur, Ausmaß und Größenverhältnissen sowie die Frage der ökologischen Bedrohung des Lebensraums Ozean – all das erscheint als vielschichtige Fragestellung in einer Zeit, in der sich jeder mit jedem und alles mit allem vernetzt. »Writing the History of the Future – 30 Jahre ZKM« heißt die Ausstellung, deren zweiter Teil Mitte Mai eröffnet wurde. Damit ist die Präsentation der eigenen Sammlung des Hauses zum Jubiläum vollständig: Man hatte sie in zwei Hälften unterteilt, weil der technische Aufbau oft kompliziert ist – schließlich sollen die Exponate auch funktionieren.

Seit 1997 ist das ZKM in einem denkmalgeschützten Industriebau untergebracht, einer alten Waffen- und Munitionsfabrik. Überall blinkt und flimmert es, Röhrenbildschirme flackern, es rauscht, zischt und plappert aus allerlei phantastischen Apparaturen: 556 Werke sind in dieser Ausstellung vertreten, und doch handelt es sich um einen kleinen Teil der hauseigenen Bestände von rund 9.500 Objekten, die hier als Medienkunst lagern.

Zu Beginn der 60er Jahre wies der ästhetische Zeitgeist schon in die Zukunft, bevor Computer überhaupt für Künstler verfügbar waren. Umberto Eco sprach 1962 von »programmierter Kunst«, der französische Maler François Morellet schrieb im selben Jahr ein Manifest für »experimentelle programmierte Malerei«. Die klobigen Maschinen dazu heizten noch, gut behütet, die Rechenzentren von Universitäten oder Firmen auf. Wer sich Zugang verschaffen wollte, musste sich geschickt in Forschungsinstitute einschmuggeln, mit bürgerlicher Tarnidentität oder, wer weiß, vielleicht auch als verkleideter Klempner. Gelangweilte Kollegen um den Linguisten Gerhard Stickel am deutschen Rechenzentrum in Darmstadt zum Beispiel wollten nicht mehr nur sklavisch der Datenverarbeitung dienen und Serviceprogramme schreiben. Also stellten sie mit einer kleinen Syntax und einem Zufallsgenerator als Büroguerilla im digitalen Untergrund pro Sekunde vier Gedichte her, die dann, von Schauspielern gesprochen, auf 16-mm-Film zum Leben erwachten.

Es war die erste Aufgabe des ZKM, als Produktionsstätte ehrgeizigen Computerkunstpionieren Zugang zu teurem Equipment zu ermöglichen. Unterm Dach, erzählt Kuratorin Margit Rosen, schlummert heute noch ein Rechner von Silicon Graphics, der damals eine Million Dollar gekostet habe. So entstanden eigene Werke mit internationalen Gastkünstlern wie etwa William Forsythe oder Bill Viola, aber auch die 3-D-Animation »The Forest« von Tamas Waliczky, der dieses Jahr den ungarischen Pavillon auf der Biennale von Venedig bespielt. Künstlerinnen wie Kirsten Geisler mit »Who are you?«, das 1997 bei der Eröffnungsausstellung des ZKM zu sehen war, oder die Australierin Jill Scott mit ihrer Rauminstallation »The Dinner Party«, einem der ersten Projekte interaktiven Films, waren wichtige Impulsgeberinnen in der Gründungsphase. »Der kluge Künstler lässt die Maschine die Arbeit machen«, postulierte Cornelia Sollfrank, als sie 1997 ihren »Net Art Generator« entwarf: »Type in a title. Click on: create.«

Die Zukunft war im ZKM selbstredend von Anfang an Thema. Ziel dieser in Deutschland nach wie vor einzigartigen Einrichtung war es erklärtermaßen, »die klassischen Künste ins digitale Zeitalter fortzuschreiben«, wie es 1989 hieß. Dabei geht es auch um das kulturelle Erbe: In Zeiten, in denen ganze Bibliotheken ihre analogen Bestände als Altpapier deklarieren, ist das gesellschaftliche Wissen längst zu großen Teilen ein digitales und daher fragiles geworden. In einem riesigen vorzeitlichen Maschinenpark, der sich »Labor für antiquierte Videosysteme« nennt, ruhen im ZKM Geräte aller denkbaren Formate und Generationen, um je nach Bedarf reanimiert zu werden. Vieles bleibt dennoch verloren: gelöscht, verklebt, unlesbar und auch nicht zu hacken.

Folgt man Direktor Peter Weibel (75), dann liegt die zukünftige Rolle des ZKM an der Schnittstelle von Kunst, Politik und Wissenschaft, und das am besten möglichst weit vorn im internationalen Vergleich. Das ZKM will weiterhin mehr sein als nur ein Ort, der Objekte sammelt: ein lebendiges Haus für freie Gedanken, eine vorwärtsweisende Forschungs- und Produktionsstätte, eine Brücke zwischen den Generationen und ein alternativer Wissensraum. Das »Mitmachmuseum«, als das es anfangs verspottet wurde, ist längst zur demokratischen Selbstverständlichkeit geworden. Mit Robotik, Künstlicher Intelligenz und einem alles sehenden Überwachungskapitalismus werden die Herausforderungen der Zukunft nicht geringer. Die digitale Avantgarde ist dabei auch als moralische Instanz gefragt.