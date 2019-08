Noch mal davongekommen

Mag.Christian Bechter, Vorarlberg/creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/at/deed.de/de.wikipedia.org/wiki/Datei:Männlicher_Haus Kein »Tuk« und kein »Sit«: Der Hausrotschwanz hat Tischmanieren

Im Spätwinter und im Frühjahr war er fast täglich zu hören, meist aus nordwestlicher Richtung: der zu Beginn leicht aufsteigende, dann auf einer Tonhöhe stagnierende, quietschende, mechanische Stakkatoruf, der am Ende manchmal wieder abfällt, durchdringend, warnend, Abwehr oder Angriff signalisierend, oder er ertönte, die Balz entscheidend voran- und alsbald zum Abschluss zu bringen.

Unweit, hinter den Vorderhäusern und wahrscheinlich in, über und zwischen der Baumdoppelreihe, die die Allee ziert, trieben sich zwei Habichte herum, formvollendete, aristokratische Greife.

Zu Gesicht bekommt man den blutrünstigen, hinterhältigen Nahkampfkönig lediglich mit ungeheuer viel Glück und für wenige Augenblicke, um eine Ecke bretternd oder bodennah dahinjagend. Nur noble Geflügelhalter und großmütige Taubenzüchter machen diesbezüglich andere Erfahrungen, wenn sie »Accipiter gentilis« mit dem Schießgewehr auflauern und ihn hinwegbefördern.

Gesehen haben wir unsere Stadt­habichte nicht, und seit Wochen schweigen sie. Dass Habichte peu à peu urbane Räume besiedeln, verwundert nicht wenig, denn nicht ohne Grund sind sie ausgesprochen menschenscheu. Die lange (und fortdauernde) Geschichte ihrer Verfolgung hat den schönen Vogel noch misstrauischer werden lassen, als er von Natur aus ohnehin ist.

Nun darf man ihm jedoch unter Umständen auch nicht allzusehr gewogen sein. Er sortiert zwar Ratten und Karnickel, Krähen und Tauben aus, lässt es dabei aber nicht bewenden und richtet zudem Drosseln, ­Stare, Goldhähnchen, Meisen und sogar andere Räuber seiner Klasse hin, etwa den unantastbaren Rotmilan und seinen eigenen kleinen Bruder (!), den Sperber.

In der holden Jahreszeit, im Frühjahr und im Sommer, unternimmt der üble Habicht noch dazu regelrechte Plünderungs- und Tilgungstouren. Fanatisch und systematisch wie ein Geheimdienstler durchforstet er Büsche, Hecken und Bäume und meuchelt jeden Nestling, dessen er habhaft zu werden vermag. »Bei kleineren Vogelarten wird dabei häufig das ganze Nest mit Inhalt gegriffen, die leeren Nester sind dann häufig an den Rupfplätzen zu finden«, informiert das Internet.

Davongekommen ist unser Hausrotschwanz, der uns seit Jahren ab und an am Fenster oder auf dem Balkon besucht. Er hockt sich vor uns aufs Gesims oder neben uns auf den Plankenboden, und wir, man mag uns für geistig erledigt halten, plaudern mit ihm, in einem leisen, hoffentlich freundlichen Tonfall, wir loben ihn und schmeicheln ihm ein wenig, und er, das hektische, ewig erregte, umtriebige Wirbelknäuel, bleibt still bei uns sitzen, kein »Tuk« und kein »Sit« lässt er vernehmen.

Er ist davongekommen, bis dato, ungerupft, vor allem weil Hausrotschwänze ihre Nester in der Regel in optimal geschützten Nischen bauen. Vor ein paar Jahren brüteten die Racker in einem kleinen Gewächshaus in unserem Hinterhof, an einem wärmeisolierten Idealstandort. Das Gewächshaus ist verschwunden, die Kübelbäume, die daneben standen, sind verdorrt.

Davongekommen ist er, ungerupft, bis dato, und Anfang Juli flog er wieder einmal herzu, nahm auf einem hässlichen Aluminiumgestell einer Markise Platz, das an der Grundstücksmauer direkt neben dem Fenster lehnte, und lugte, anderthalb Meter vor unserer Nase, zu uns ins Arbeitszimmer hinein – ein feiner Kerl, ein Männchen, basaltgrauer Rücken, reifengummischwarze Kopfpartie, Schnäpperschnabel, die gesäumten Hand- und Armschwingen, der verschwenderisch weiße Flügelspiegel, der aufs Angenehmste ins Auge stechende mildorange Schwanz.

Wir unterhielten uns. Das währte nicht lange. Gleichwohl, Habicht, dafür seien dir unser Dank und unsere Gunst gewiss.