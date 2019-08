Ilhan Omar kontert von Ghana aus Trumps Hetze

Accra. Nach rassistischen verbalen Angriffen auf die schwarze US-Demokratin Ilhan Omar ist die Abgeordnete gemeinsam mit der Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, nach Ghana gereist. »Sie sagten ›schick sie zurück‹, aber sie (Pelosi) ist mit mir zurückgegangen«, schrieb die Kongressabgeordnete Omar am Donnerstag auf Twitter und Instagram. Omar ist in Somalia geboren und kam als Teenagerin in die USA, wo sie später eingebürgert wurde. Mitglieder des US- Kongresses waren diese Woche in das afrikanische Land gereist, um des 400. Jahrestags der Ankunft von Sklaven aus Afrika in Amerika zu gedenken. US-Präsident Donald Trump hatte im Juli auf Twitter Omar und drei weitere Kongressabgeordnete der Demokraten mit Migrationshintergrund angegriffen und sie aufgefordert, in ihre vermeintlichen Heimatländer zurückzugehen und die Probleme dort zu lösen, statt den USA gute Ratschläge zu geben. (dpa/jW)