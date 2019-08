Britische Tories verlieren Nachwahl

London. Die ohnehin schon knappe Mehrheit des britischen Premiers Boris Johnson im Parlament in London ist nach einer Nachwahl auf eine einzige Stimme zusammengeschmolzen. Der bisher von den Tories gehaltene Sitz für die Grafschaft Brecon und Radnorshire im Osten von Wales fiel an die Liberaldemokratin Jane Dodds. Im Unterhaus haben die Konservativen und ihr Koalitionspartner DUP aus Nordirland jetzt nur noch 319 Sitze – gegenüber 318 Abgeordneten der gesamten Opposition. Für Johnson war die Nachwahl der erste Test nach seiner Amtseinführung in der vergangenen Woche.

Dodds nutzte ihre Siegesrede für eine Kampfansage: »Meine erste Handlung als Ihre Abgeordnete nach Ankunft in Westminster (Parlament) wird sein, Mr. Boris Johnson zu finden, wo immer er sich verstecken mag, und ihm laut und deutlich zu sagen: Hör auf, mit der Zukunft unserer Kommunen zu spielen, und schließ einen ungeregelten Brexit jetzt aus!« Johnson will das Land am 31. Oktober aus der EU führen – notfalls auch ohne Deal. (dpa/jW)