Bomben in Bangkok

Soe Zeya Tun/REUTERS Ein Polizeiexperte für Bombenentschärfungen am Freitag in Thailands Hauptstadt Bangkok

Die thailändische Polizei hat am Freitag nachmittag bestätigt, dass es einen Zusammenhang zwischen den an verschiedenen Stellen in Bangkok am Morgen explodierten Sprengsätzen gibt. Weitere Informationen zu Hintergründen gab es von der Polizei nicht, wie die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua berichtete.

Die Bomben waren während des morgendlichen Berufsverkehrs detoniert, kurz bevor US-Außenminister Michael Pompeo bei einem Treffen des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN eine Rede hielt. Es gab vier Verletzte. Ein Bekennerschreiben lag nicht vor. Laut Informationen der Nachrichtenagentur AFP wurden allerdings zwei Verdächtige festgenommen. Ministerpräsident Prayut Chan-ocha sagte nach den Anschlägen laut AFP, insgesamt habe es neun Sprengsätze gegeben, nicht alle seien explodiert. Er ließ die Sicherheitsvorkehrungen in der Hauptstadt verstärken.

Die ersten drei Explosionen wurden morgens kurz nach sieben Uhr (Ortszeit) unmittelbar nacheinander in einem Komplex von Regierungsgebäuden in einem Außenbezirk vernommen. Um etwa halb neun ereigneten sich zwei weitere Detonationen in der Umgebung des Bahnhofs Chong Nonsi der oberirdischen Stadtbahn »Skytrain«. Zwei Passanten wurden verletzt, als sie von Metallteilen getroffen wurden. Eine Person konnte gleich ambulant behandelt werden, die andere kam den Meldungen zufolge in ein Krankenhaus.

Rund eine Viertelstunde nach dem zweiten Vorfall wurden zwei Reinigungskräfte ebenfalls leicht verletzt, als eine sechste Bombe in der Nähe der Rama IX Road, einer der Hauptmagistralen Bangkoks, hochging. Laut den Angaben der Behörden, so die beiden Tageszeitungen Bangkok Post und The Nation, habe es sich bei den Sprengsätzen um sogenannte Ping-Pong-Bomben gehandelt, die in etwa die Größe eines Tischtennisballs und nur eine geringe Detonationskraft haben. Gegen Mittag wurde Meldungen zufolge noch in der Nähe der Stadtbahnstation Sala Daeng ein »verdächtiges Objekt« gefunden. Ob es sich um einen nicht detonierten weiteren Sprengsatz handelt, war wegen der unbestimmten Wortwahl nicht festzustellen.

Die Polizei nahm nach eigenen Angaben zwei Verdächtige fest, die mit einem Bus die Stadt verlassen wollten. Sie wurden zudem mit einem nur einen Tag zuvor misslungenen Bombenanschlag auf das Polizeihauptquartier in Verbindung gebracht. Am Donnerstag abend waren dort zwei Bombenattrappen gefunden worden. Der Polizeichef Jakthip Chajinda erklärte, die beiden Festgenommenen würden aus dem an Malaysia angrenzenden Süden Thailands stammen. Politiker des Landes versuchten sich mit Spekulation zunächst zurückzuhalten. Regierungssprecherin Narumol Pinyosinthawat rief die Bevölkerung der Zehnmillionenmetropole dazu auf, Ruhe zu bewahren.

Seit Mittwochen tagen in der thailändischen Hauptstadt die Außenminister der zehn ASEAN-Länder, neben Thailand also Brunei, Kambodscha, Indonesien, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapur, Vietnam und die Philippinen. Nach den internen Beratungen wurde auch mit Delegierten aus anderen Staaten verhandelt. Dazu gehört nach Russland und China in der ersten Runde auch der US-amerikanische Außenamtschef und frühere CIA-Direktor Pompeo.