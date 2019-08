Fabian Heinz/Sea-Eye/dpa Das Rettungsschiff »Alan Kurdi« der Regensburger Hilfsorganisation Sea-Eye

Das Gezerre um aus Seenot gerettete Menschen im Mittelmeer hat sich am Freitag erneut zugespitzt. Vor Malta und Italien warten gleich zwei Rettungsschiffe mit mehr als 160 Geflüchteten an Bord auf die Genehmigung zum Anlegen. An Bord der »Open Arms« der spanischen Hilfsorganisation Proactiva Open Arms befinden sich 123 Gerettete, unter ihnen eine hochschwangere Frau, bei der am Freitag schon die Wehen eingesetzt hatten, wie der Vorsitzende der Organisation, Òscar Camps, über Twitter mitteilte. Auch neun Monate alte Zwillinge sind darunter. Die an Bord genommenen Menschen wiesen deutliche Zeichen von in Libyen erlittener Gewalt auf, so Camps. Der Kapitän des unter spanischer Flagge fahrenden Schiffs, Marc Reig, sagte dem spanischen Fernsehen, er habe sich an alle zuständigen Behörden in Libyen, Malta und Italien gewandt, ohne jedoch eine Antwort zu erhalten.

Die »Alan Kurdi« wartete am Freitag noch immer mit 40 Schiffbrüchigen an Bord vor der italienischen Insel Lampedusa, doch Rom zeigte sich weiter hart. Das Schiff der deutschen Organisation Sea-Eye hatte die Menschen Mitte der Woche gerettet. Die Einsatzleitstelle der italienischen Küstenwache habe Sea-Eye nun mitgeteilt, dass die maltesischen Behörden zuständig seien, »obwohl das Schiff genau vor Lampedusa liegt«, twitterte die Regensburger Organisation. »Malta ist mehr als 20 Stunden entfernt. Ein unerträglicher Streit wird auf dem Rücken der Flüchtlinge ausgetragen.«

Die Tageszeitung La Repubblica vermutet, dass es Italiens Innenminister und Vizepremier Matteo Salvini (Lega) gezielt darauf anlegt, die Retter in eine Falle zu locken. Seine Strategie sei es, geduldig zu warten, bis die zivilen Rettungsschiffe ohne Genehmigung in italienische Hoheitsgewässer einfahren und beschlagnahmt werden können, kommentierte das in Rom erscheinende Blatt am Freitag.

Unterdessen haben die Hilfsorganisationen SOS Méditerranée und Ärzte ohne Grenzen angekündigt, dass ihre noch in Marseille liegende »Ocean Viking« in See stechen werde. Sie könne in zwei Tagen im Rettungsgebiet sein und rund 200 Menschen aufnehmen. Die Fernsehmoderatoren Jan Böhmermann und Klaas Heufer-Umlauf haben derweil nach einem Ende Juni veröffentlichten Aufruf mehr als eine Million Euro für Seenotretter im Mittelmeer gesammelt. »Vielen Dank den 36.265 Spenderinnen und Spendern für 1.014.524,11 Euro«, schrieb Böhmermann am Donnerstag auf Twitter. (dpa/jW)