Gedenken in Auschwitz

Czarek Sokolowski/AP Photo/dpa

Sinti und Roma haben am Freitag an die Opfer des von den Nazis so genannten Zigeunerlagers im deutschen KZ Auschwitz-Birkenau erinnert. In der Nacht vom 2. zum 3. August 1944 hatten die Besatzer fast 3.000 Angehörige der Minderheit ermordet. Insgesamt starben in Auschwitz rund 20.000 Sinti und Roma, nur 3.000 überlebten. Zu der Veranstaltung waren neben Roman Kwiatkowski (Foto: l.) vom Verband der polnischen Roma auch der US-Bürgerrechtsaktivist Jesse Jackson (Mitte) und der Vorsitzende des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, Romani Rose (r.), angereist. (jW)