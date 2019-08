Leckt uns doch!

Grafik jW 80 Cent kostet der Versand eines Standardbriefs seit Juli 2019

Knapp 25 Jahre nach der Privatisierung der Deutschen Post und gut zehn Jahre nach der vollständigen Liberalisierung der Zustelldienste steht bei der Verteilung von Briefen, Päckchen, Paketen und Zeitungen längst die Renditemaximierung im Vordergrund. Doch bei der im Postgesetz festgeschriebenen »Grundversorgung« stößt sie an Grenzen. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) nimmt sich der Sache nun an.

Der erste Abschnitt des Rechtsakts von 1997 definiert den Anspruch einer »flächendeckenden Grundversorgung mit Postdienstleistungen zu erschwinglichen Preisen«. »Ausreichende« Angebote sollen zur Verfügung gestellt und »soziale Belange« berücksichtigt werden. Doch kräftige Portoerhöhungen bei immer weiter steigenden Gewinn- und Umsatzzahlen der Deutschen Post AG verdeutlichen dessen Widerspruch zur Realität eines liberalisierten Zustellmarktes: 2018 steigerte der Konzern seinen Umsatz von 60,4 auf 61,6 Milliarden Euro. Zur Jahresmitte 2019 wurde das Porto für sämtliche Formate erhöht, etwa für den Standardbrief von 70 auf 80 und für die Postkarte von 45 auf 60 Cent.

Dennoch will Altmaier dem früheren Staatsunternehmen samt seiner Dumpingsparte DHL und Wettbewerbern à la Pin AG, Fedex oder UPS weitere Hürden beim Gewinnstreben aus dem Weg räumen. Das Postgesetz soll »modernisiert« werden. Wie einem Eckpunktepapier seines Ministeriums vom Donnerstag zu entnehmen ist, will Altmaier an verschiedenen Konkretisierungen des Versorgungsauftrags Hand angelegen – etwa der Vorgabe, dass Postzustellungen an sechs Tagen pro Woche erfolgen müssen oder an der Lizenzpflicht, der die gewerbliche Briefzustellung unterliegt, um die Zuverlässigkeit und Fachkunde der Anbieter sicherzustellen.

Sechs Zustelltage pro Woche seien angesichts des wegen der zahlreichen E-Mails sinkenden Briefaufkommens zu viel. Tatsächlich sind die Rückgänge allerdings bescheiden: etwa laut Statistischem Bundesamt bei der Deutschen Post zwischen 2016 und 2018 von 18,6 auf 17,9 Milliarden Briefe. Vor allem aber wäre diese Beschneidung des Versorgungsauftrags ein weiterer Angriff gegen Tageszeitungen und ihre Leser – kurz nach der Neuregelung des Vergütungssystems bei der Zeitungszustellung, durch das vor allem »leichte Zeitungen« (bis 100 Gramm), insbesondere solche wie die junge Welt, die nicht bundesweit flächendeckend am Kiosk erhältlich sind, durch Preissteigerungen von bis zu 40 Prozent deutlich benachteiligt werden. Der Verlag 8. Mai, in dem jW erscheint, ist mit jährlichen Mehrkosten in Höhe von rund 90.000 Euro konfrontiert. Laut einer Mitteilung der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi wird die Reduzierung der Zustelltage außerdem mindestens 10.000 tariflich und sozial geschützte Arbeitsplätze vernichten. Das dürfe dem Minister nicht egal sein, so die Gewerkschaft.

Die »Potentiale« einer Abschaffung der Lizenzpflicht lassen sich bereits heute auf dem Paketmarkt beobachten, wo es eine solche längst nicht mehr gibt. Wenn auf Zuverdienst angewiesene Rentner am späten Abend die Hermes-Pakete die Treppe hoch schleppen oder die Päckchen in kilometerweit entfernten Schreibwarenläden mit überschaubaren Öffnungszeiten abzuholen sind, steigen die Spielräume der Dienstleister zur renditeorientierten Gestaltung ihrer Geschäftsmodelle. Das Wirtschaftsministerium begründet den Vorschlag mit Vorteilen für die Verbraucher, die der höhere Wettbewerb mit sich bringe.