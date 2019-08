Dieses dumpfe Gefühl

epa/afp/dpa »Vielleicht ist es nur Heimweh, dachte er, er, der glaubte, dass sich der Mensch nur an Menschen binden kann, nicht aber an Orte«

Als in den 90er Jahren das sozialistische Jugoslawien in einen Krieg gestürzt und zerstört wurde, blieben Millionen Menschen zurück, von denen nicht wenige sich noch als Jugoslawinnen und Jugoslawen verstanden. Ein Volk, dessen Land als Beute unter den »Nachfolgestaaten« aufgeteilt wurde, regiert von Verbrechern, die um so lauter das Hohelied der Nation sangen, je mehr sie sich die eigenen Taschen vollstopften.

Mit unterschiedlichen Interessen blicken seitdem Soziologen und Journalisten auf ein Phänomen, das es in allen Ländern des ehemaligen Vielvölkerstaats gibt: Jugonostalgie, jene bittersüßen Gedanken an eine Vergangenheit, die im Vergleich mit der Gegenwart soviel besser war. Doch vorbei ist es mit Jugoslawien – es ist verschwunden von der Landkarte.

Anders ist es im Alltag und auch in der Literatur, dort lebt der verschwundene Staat weiter. Goran Vojnovic, der bekannteste unter den jungen slowenischen Literaten, schreibt über dieses Land, ohne in Nostalgie zu verfallen, und gleichzeitig so, als würde es noch bestehen, nur nicht als Staat, sondern als reale Erfahrung – persönlich und kollektiv zugleich.

Aleksandar Djordjevic ist tot. Gestorben in dem Haus, das er für seine Familie im slowenisch-kroatischen Grenzgebiet gebaut hatte. Sein Name ist serbisch, doch das ist nur Schein, eine Schimäre. Aleksandars Geschichte ist – typisch für den Balkan – viel verworrener. Vererbt hat er dieses Knäuel an seinen Enkel Jadran, den einzigen Sohn von Aleksandars Tochter Vesna und ihrem aus Bosnien stammenden Mann Safet.

Vojnovic zeichnet die Wege der Familie Djordjevic und ihrer Mitglieder nach, die natürlich nicht gradlinig verlaufen, sondern persönlichen, politischen und geschichtlichen Wendungen unterworfen sind. So auch der Entschluss Aleksandars, nach Ägypten zu gehen; die Gründe dafür bleiben indes vage. Er stellt damit seine Ehe mit Jana auf die Probe – und ruiniert sie schließlich. Denn seine Frau stürzt und erholt sich nie wieder davon. Aleksandar pflegt Jana, die ihn nach seiner Rückkehr nicht wiedererkennt, bis zu ihrem Tod, den er nicht verkraftet.

Schon in Kairo ist Aleksandar ein Gefangener seiner eigenen Entscheidung, an der er verzweifelt: »Vielleicht ist es nur Heimweh, dachte er, er, der glaubte, dass sich der Mensch nur an Menschen binden kann, nicht aber an Orte.« Doch dieses dumpfe Gefühl des Heimwehs, das auch immer wieder von dem Ethnologen Paul Parin bei seinen Forschungen beobachtet worden war, kann eine gefährliche Verbindung eingehen.

Aleksandar ist das durchaus bewusst, während er allein und verlassen in Ägypten sitzt. Er grübelt, doch reden kann er nicht, es fehlt ihm der Gesprächspartner, dem er sagen will, »dass unterdrückte Identitäten niemals wirklich unterdrückt sind, dass sie unterirdisch weiterwirken, unaufhörlich, und wenn sie ins Freie quellen, können sie verderblicher sein als alle anderen Identitäten, denn alles, was verachtet und verdrängt wird, hat eine besondere Macht, in einem Augenblick die Oberhand über uns zu gewinnen, über alles, was wir zu sein meinen«.

Welche Grausamkeiten mit solchen vermeintlich »unterdrückten Identitäten« verbunden sind, zeigt sich im Großen wie im Kleinen beim Zerfall Jugoslawiens. Der Krieg kommt in »Unter dem Feigenbaum« nur am Rande vor – Vojnovic setzt sich mit ihm in dem empfehlenswerten Roman »Vaters Land« auseinander, in dem er ohne das schrille moralische Geschrei auskommt, das im Westen gefragt ist.

Die Katastrophe ist eine individuelle: Safet verlässt Ljubljana, wo er mit Vesna und Jadran lebte. Seit Slowenien sich für unabhängig erklärte, hat er auf einen Schlag alle vormals verbrieften Rechte verloren, denn er gehört nicht mehr zur Nation. Safet, Dickkopf und Jugoslawe, sieht nicht ein, sich der neuen Macht unterzuordnen, und flüchtet, ohne sich zu verabschieden, nach Bosnien, wo der Krieg bereits droht.

Die Familie ist entzweit, Jadran wächst nun vaterlos auf, muss sich durch die Pubertät kämpfen. Er verliebt sich in Anja. Mit ihr hat er den gemeinsamen Sohn Marko. Der Traum vom Journalismus endet als Texter für eine Internetseite für Sportwetten. Das Leben und die Liebe sind in der Krise, denn Jadran zweifelt an dem, was die Welt für ihn, seine Familie und die Menschheit bereithält.

Aber vor allem verzweifelt er am liberalen Bürgertum Ljubljanas, aus dem Anja kommt. Er müsste sich fügen – weniger Balkan, mehr westliche Gleichgültigkeit. Er schafft es nicht. Das Scheitern der Beziehung ist die individuelle Tragödie des Ich-Erzählers. Sie ist eng verbunden mit der Frage, welche Rolle der Mensch in der Geschichte hat.

Vojnovic nimmt eine zweifelnde Haltung ein. Seine Kritik gilt auch dem Staat, der die Menschen deformiert, an deren Seite der Autor steht. Das war schon so bei seinem noch nicht ins Deutsche übersetzten Debütroman »Cefurji raus!«, wo er scharf mit Slowenien ins Gericht geht, weil dort – wie bei Safet – die ehemaligen Angehörigen der anderen jugoslawischen Republiken unsichtbar gemacht und qua Gesetz zu Illegalen erklärt wurden. Doch Vojnovics Blick ist weiter. Er erfasst, was einmal die Völker des Landes verband und bis heute verbindet.

Für Jadran ist der Sehnsuchtsort indes das Haus seines toten Großvaters mit dem Feigenbaum im Garten, in dem er im Sommer spielte. Dort im Grenzgebiet zwischen Kroatien und Slowenien, wobei auch diese Grenze willkürlich ist – schließlich gab es mal eine Zeit, in der sie keine Rolle spielte.