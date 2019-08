Mehr Geld für »harten Brexit«

FACUNDO ARRIZABALAGA/epa/dpa Das Logo der Bank of England

Die Regierung des neuen britischen Premierministers Boris Johnson wappnet sich weiter gegen die Auswirkungen eines möglichen »harten Brexits«. London werde zusätzliche 2,1 Milliarden Pfund (rund 2,3 Milliarden Euro) zur Verfügung stellen, um das Land auf einen EU-Austritt ohne Abkommen vorzubereiten, kündigte Finanzminister Sajid Javid am Mittwoch abend an.

»Bei nur noch 92 Tagen bis zum Austritt (…) ist es lebenswichtig, dass wir unsere Planungen intensivieren«, so Javid. Die zusätzlichen Gelder sollten sicherstellen, dass sein Land bereit sei – »mit oder ohne Deal«. 1,1 Milliarden Pfund würden nach Angaben des Finanzministeriums sofort freigegeben, um wichtige Sektoren für einen EU-Austritt am 31. Oktober 2019 fit zu machen. Eine weitere Milliarde stehe für den Fall bereit, dass weitere Finanzmittel benötigt würden. Damit verdoppelt die Regierung das dieses Jahr für Brexit-Vorbereitungen vorgesehene Budget.

Mit den neuen Mitteln sollen dem Ministerium zufolge die Vorbereitungen an der Grenze beschleunigt, Unternehmen unterstützt und die Versorgung mit wichtigen Medikamenten sichergestellt werden. Auch soll eine Kampagne zur Information der britischen Öffentlichkeit finanziert werden.

Johnsons EU-Beauftragter David Frost führte derweil am Donnerstag Gespräche in Brüssel, ohne dass es eine Annäherung gab. Frost sprach mit der kommissarischen Generalsekretärin der EU-Kommission, Ilze Juhansone, sowie mit Stéphanie Riso, einer Mitarbeiterin des EU-Chefunterhändlers für den Brexit, Michel Barnier. Die Kommission habe dabei »die wohlbekannten Positionen der EU wiederholt«, erklärte Kommissionssprecherin Mina Andreeva anschließend.

Angesichts der anhaltenden Unsicherheit rund um den Brexit hat die Zentralbank in Großbritannien ihre Wachstumsprognose für das Königreich gesenkt. Für dieses und das kommende Jahr rechnet die Bank of England noch mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts von jeweils 1,3 Prozent, wie sie am Donnerstag mitteilte. Zuvor war sie von einem Anstieg von 1,5 beziehungsweise 1,6 Prozent ausgegangen. Die Notenbank begründete ihren angepassten Ausblick auch mit der global »abkühlenden Konjunktur«. (AFP/dpa/jW)