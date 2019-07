Adrenalin hoch

Daniel Reinhardt/dpa Gut zum Hochboxen: Das neue Ligamodell soll lokalen Nachwuchs fördern (Edison Zani, hier noch für die Hamburg Giants am Sandsack)

Nein, eine Miniaturausgabe der ersten Bundesliga im olympischen Boxen mit nur drei Klubs soll es nicht wieder geben. »Das war eine Notlösung in der vergangenen Saison«, räumt Detlef Jentsch, Bundesligaobmann im Deutschen Boxsportverband (DBV), im jW-Gespräch ein. Mit dem BC Traktor Schwerin, BSK Hannover-Seelze und dem BR Hertha BSC Berlin duellierte sich in der zurückliegenden Wettkampfzeit lediglich ein Trio in jeweils vier Vergleichen. Die Traktoristen holten den Titel vor den favorisierten Hannoveranern und Herthanern. »Wir haben nur mitgemacht, damit es überhaupt eine Bundesliga geben konnte«, sagte Hans-Peter Miesner, Präsident des Berliner Boxverbands (BBV), auf jW-Nachfrage. »Lieber einen aktiven Kampfmodus als keinen«, befand Arthur Mattheis, Vereinsvorsitzende von Hannover-Seelze, gegenüber jW.

Dennoch: Ein »Weiter so« will niemand. Jentsch stellte auf der Ligatagung des DBV in Berlin am 22. Juni ein Eckpunktepapier vor. Das Ziel ist eine einheitliche Boxbundesliga mit bis zu zehn Teams in acht Gewichtsklassen. Neben den bisherigen Erst- und Zweitligisten (BC Chemnitz, Boxteam Hessen, Hamburg Giants, Weser-Boxring Bremerhaven) wären auch der BC Straubing, MBR Hamm und der Velberter BC dabei.

Kandidaten aus dem Bundeskader für die Olympischen Spiele in Tokio 2020 sollen nicht für Bundesligisten in den Ring steigen, auf sogenannte Einflieger, also Legionäre aus dem Ausland, verzichten die Vereine komplett. Aus jedem Landesverband sollen vier Bundesligaboxer kommen, zwei Perspektivkader (Ü-21) dürfen pro Team eingesetzt werden, Nachwuchskader (U-21) hingegen unbegrenzt. Ausnahmen müssen laut Jentsch verhandelt werden – dann zum Beispiel, wenn aus einem kleinen Landesverband keine vier Boxer rekrutiert werden können. Für Bremerhaven könnte das der Fall sein.

Die Bundesliga soll nach geografischen und sportlichen Kriterien zweigeteilt werden. Für Mitte November peilt der DBV den Ligastart an. Jentsch: »Die Teilnahme von ein, zwei Teams ist noch vakant.« Meldeschluss ist Mitte August, definitiv feststehen werden die teilnehmenden Vereine am 31. August nach der zweiten Ligatagung.

Eine Tagung ohne Kontroversen? »Wesentliche Differenzen hat es nicht gegeben«, sagt Jentsch. Im Gegenteil, die Voten für die Ligareform seien einstimmig gewesen. Diskutiert wurden auch Kämpfe von Boxerinnen, deren sportliche Qualität in Deutschland aber gering sei, meint der Ligaobmann. Frauenboxen wird es in der kommenden Saison dennoch geben: Bei einem Wettkampftag müssen die Bundesligisten jeweils einen Vorkampf austragen.

Was sagen die Klubvertreter zu den neuen Leitlinien? Mattheis: »Vor Tagungsbeginn war für mich klar: ›Ich boxe nicht mehr in der ersten Liga‹.« Doch der Konzeptvorschlag von Jentsch stimmte ihn um: »Die Ideen sind hervorragend geeignet, damit sich talentierte junge Kämpfer aus Deutschland hochboxen können.« Eine derart konzipierte Bundesliga schaffe ein wichtiges Fundament für den »Rhythmus Adrenalin hoch, Adrenalin runter«. Auch die Konzentration auf Boxer aus dem eigenen Bundesland hat Mattheis überzeugt.

Nach mehrjähriger Abstinenz ist der deutsche Rekordmeister VBC wieder dabei – und wertet die Liga auf. »Die Boxbundesliga ist für uns eine wichtige Herausforderung«, sagt VBC-Boss Michael Balka im jW-Gespräch. Sie sei ein guter Rahmen, die Leistungsstärke der Boxer aus dem Niederbergischen Land zu zeigen. Balka glaubt nicht an ein großes Leistungsgefälle in einer Zehnerbundesliga. »Wir haben auf der Ligatagung ein gutes Paket geschnürt.« Es werde auf Augenhöhe geboxt, prognostiziert er. Ein Aspekt ist ihm besonders wichtig: »Die Bundesliga wird keine Veranstaltung mehr von Legionären sein.«

Aber: Wenn Kaderboxer und Einflieger fehlen, mindert das nicht die Qualität der Liga? »Vordergründig mag die Qualität sinken, wir werden aufgrund der konzeptionellen Neuausrichtung aber ein ausgeglicheneres Feld haben und deutlich spannendere Boxkämpfe erleben«, ist sich Jentsch sicher. Chancen sieht vor allem Mattheis: »Wir werden durch die boxenden Eigengewächse mehr Zuschauer haben, in jedem Kampf werden sich die jungen Boxer besser in Szene setzen.« Und wegen des regionalen Bezugs würden Klubs für örtliche Sponsoren interessanter.

In den Jahren zuvor überschnitten sich Bundesligatermine oft mit internationalen Turnieren oder Lehrgängen. Kaderboxer aus der Bundesliga wurden abgezogen und traten nicht für den eigenen Verein an. Das werde nun nicht mehr der Fall sein, erklärt Erich Dreke, Präsident des Boxsportverbandes NRW, gegenüber jW. Er ist stolz, mit Velbert und Hamm gleich zwei Teams melden zu können. »Wir haben eine Breite von sehr guten Boxern in den Altersbereichen von 18 Jahren bis zur U-22.« Diese sollen über die Bundesligaeinsätze gezielt gefördert und gefordert werden.

Jentsch blickt zurück: In den vergangenen drei Dekaden bestimmten ein, zwei Teams für einige Jahre die Szenerie in der Bundesliga, konnten phasenweise mittels potenter Geldgeber fast unschlagbare Boxstaffeln zusammenkaufen, brachen leistungssportlich nach dem Rückzug der Gönner aber regelmäßig ein. Jetzt ist eine Zäsur möglich, ein Modell für die Zukunft gefunden, hofft Jentsch: »Wir haben endlich einen Weg eingeschlagen, um Konstanz in unseren Ligabetrieb zu bekommen.«