Printmedien auf Talfahrt

Paul Zinken/dpa Zeitungen am Kiosk: Nicht alle müssen Auflagenschwund hinnehmen. Aber die meisten

Die letzte gedruckte Zeitung erscheint 2034. Diese beklemmende Aussicht hatte der Eichstätter Journalistikprofessor Klaus Meier, gestützt auf Trendberechnungen, vor sieben Jahren formuliert. Im März 2019 hat er die Frist sogar noch um ein Jahr verkürzt. Er wolle damit kein Todesdatum setzen, sondern »wachrütteln«, erklärte er, denn die Lage sei dramatisch.

Meldungen aus dem ersten Halbjahr 2019 sind nicht dazu angetan, dies zu relativieren. Die Essener Funke-Gruppe wird bei ihren NRW-Zeitungen zehn Prozent Personal »einsparen«; in Thüringen musste sie den Verdacht ausräumen, sie wolle dort bald keine gedruckten Ausgaben mehr anbieten. Bei Springer will der US-Finanzinvestor KKR groß einsteigen (jW berichtete), weshalb in den Redaktionen von Bild und Die Welt die Angst umgeht. Beim Kölner Pressekonzern DuMont haben die Eigentümerfamilien ihr gesamtes Zeitungsgeschäft zum Verkauf gestellt: sieben Titel und zwei Beteiligungen mit einer Gesamtauflage von über 700.000 Exemplaren.

Die Zeitungen haben ernste wirtschaftliche Probleme. Zwei negative Trends verstärken sich gegenseitig: Die Zahl der Käufer, besonders der jüngeren, sinkt. Und gleichzeitig schrumpfen die Werbeerlöse. Diese gingen zwischen 2000 und 2018 von 6,6 auf 2,2 Milliarden Euro zurück. Im selben Zeitraum ist die Zahl der verkaufte Exemplare von 23,9 auf 14,3 Millionen gefallen.

In die gleiche Richtung zeigen die Auflagenzahlen für das zweite Quartal 2019, die die Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern (IVW) Mitte Juli veröffentlicht hat. Im Vergleich zum Vorjahr sind 720.000 Tageszeitungen (einschließlich Sonntagsausgaben) weniger verkauft worden, ein Rückgang um 5,0 Prozent. Berücksichtigt wurde dabei nur die Summe aus Abonnements und Einzelverkauf, ohne »Bordexemplare« und »sonstige Verkäufe«. Hingegen stieg die Zahl der in der gezählten Auflage enthaltenen Digitalausgaben (E-Papers) um 220.000 bzw. 18,8 Prozent an. Das bedeutet: die Printverluste lagen entsprechend noch höher.

Auf einzelne Zeitungen bezogen war die Entwicklung sehr unterschiedlich. Bei den Regionalzeitungen hat nur eine – der Berliner Tagesspiegel – ihre Auflage minimal steigern können. Sieben Titel konnten die Verluste unter zwei Prozent halten. Meistens bewegte sich der Rückgang zwischen vier und sieben Prozent. Zweistellige Minuszahlen gab es bei der Berliner Zeitung (11,2 Prozent) und dem Kölner Express (12,2 Prozent), beide aus dem Hause DuMont.

Bei den überregionalen Blättern sieht die Entwicklung ähnlich aus: Geringe Verluste verzeichneten die Süddeutsche Zeitung und die Taz (beide 1,3 Prozent), auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung (2,6 Prozent) und das Handelsblatt (2,4 Prozent) haben weniger schlecht als der Durchschnitt abgeschnitten. Die beiden Titel des Springer-Konzerns erlebten hingegen ein Desaster: Bild musste 9,9 Prozent Verluste hinnehmen, Die Welt sogar 14,2 Prozent. Und das Neue Deutschland schaut mit minus 13,5 Prozent in den Abgrund.

Bei den großen Wochen- und Sonntagszeitungen gab es eine ähnliche Spreizung. Der stärkste Verlierer war mit minus 9,8 Prozent Bild am Sonntag, gefolgt von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (minus 4,3) und der Welt am Sonntag (minus 3,3). Die Zeit konnte ihre Auflage stabil halten.

Was bedeutet das für das Medium Zeitung? Bisher läuft das Geschäft im Durchschnitt noch recht profitabel. Den sinkenden Verkaufs- und Werbeerlösen wird mit Kürzungen, Personalabbau und Preiserhöhungen entgegengewirkt. Die Abwärtstendenz hält weiter an. Wenn einzelne Zeitungen ihre Auflagen stabil oder die Verluste klein halten konnten, dann geschah das durch gestiegene E-Paper-Verkäufe. Insgesamt gilt, dass Digitalausgaben die Verluste bei Print nicht ausgleichen.

Das müssten sie aber, denn die Zukunft der Zeitung wird im Digitalen liegen, wie auch der eingangs zitierte Klaus Meier betonte. Wenn überhaupt gedruckte Titel überleben sollten, so seine These, dann würden das wenige hochwertige und teure sein, die sich an ein spezielles Publikum richten. Die Mehrzahl der Menschen werde Nachrichten am Bildschirm lesen.

Fazit: Der Druck, mit E-Papers Gewinne zu machen, ist hoch. Ohne wirtschaftlich stabile Verlage wird eine flächendeckende Versorgung mit redaktionellen Inhalten kaum zu gewährleisten sein. Blogs und redaktionelle Startups allein werden nicht reichen, sogenannte News-Aggregatoren (wie z. B. »Google -News«) erst recht nicht.