Havanna 500

Waren Sie bereits einmal in Havanna? Falls ja, und wenn Sie zudem eine Kamera und ein gutes Auge dabei hatten, könnten Ihre Fotos bald in den kubanischen Konsularabteilungen Berlin und Bonn ausgestellt werden. Denn die kubanische Hauptstadt mit ihrer weltberühmten Altstadt feiert am 16. November 2019 den 500. Jahrestag ihrer Gründung, was die kubanische Botschaft u. a. mit einem Fotowettbewerb begeht. Wenn Sie also von einem Besuch in La Habana ein paar besonders gute Aufnahmen mitgebracht haben, schicken Sie sie doch bis zum 15. Oktober an deren Presseabteilung. Die besten 20 Aufnahmen werden ausgestellt, der Sieger des Wettbewerbes erhält ein Präsent. Alle Teilnahmebedingungen finden Sie im Netz. (jW)kurzlink.de/Havanna500_Foto