»Es ist nötig, an einem Strang zu ziehen«

Matthias Röder/dpa In der Steiermark und insbesondere in Graz ist die KPÖ seit Jahren erfolgreich (Wahlwerbung von Elke Kahr, 2017)

Bei der österreichischen Nationalratswahl 2017 errang das Wahlbündnis »KPÖ Plus« 0,78 Prozent der Stimmen. Auch bei der für den 29. September angesetzten Neuwahl treten Sie in dieser Konstellation an. Mit welchen Argumenten erhoffen Sie sich, ein besseres Ergebnis zu erzielen?

Die KPÖ steht unter dem Motto »Wir können« für eine linke Alternative. In einer Zeit, in der sich alle Parteien in dem Raum zwischen der Mitte bis weit rechts tummeln, bieten wir fortschrittliche Lösungen ohne opportunistische Einschränkungen an. Wir sind überzeugt, dass eine kompromisslose linke Politik ohne Weichspüler das einzige Mittel ist, den künftigen Herausforderungen für Gesellschaft und Umwelt zu begegnen.

Trotz unsozialer Politik und »Ibiza-Affäre« werden aller Voraussicht nach wieder viele Arbeiterinnen und Arbeiter die FPÖ wählen. Auch in den ÖVP-Spitzenkandidat Sebastian Kurz setzen einige ihre Hoffnung. Wie erklären Sie sich das, und was setzen Sie dem entgegen?

Viele Bürgerinnen und Bürger mit geringem bis mittlerem Einkommen haben bislang Türkis (offizielle Parteifarbe der ÖVP seit 2017, jW) oder Blau gewählt, weil sie keine wirkliche rote Politik erkennen konnten. Wir wollen das ändern: keine lifestylige Umweltpolitik oder Wischiwaschi-Sozialpolitik, sondern grundsätzliche, meinetwegen auch radikale Lösungen.

Bei der Präsentation Ihres linken Wahlbündnisses Mitte Juli haben Sie gesagt, Sie seien realistisch hinsichtlich des Ergebnisses. Sollte nun allen Prognosen zum Trotz die Vier-Prozent-Hürde übersprungen werden: Was können ein paar linke Abgeordnete angesichts der zu erwartenden rechten Mehrheit ausrichten?

Wir wollen im Wahlkampf erstens für unsere Ideen kämpfen, weil die Fortsetzung der bisherigen Politik Österreich und Europa an die Wand fahren wird. Das tönt nach klassischer Wahlkampfrhetorik – doch sollten wir begreifen, dass wir 2019 in vielerlei Hinsicht an einem Wendepunkt angelangt sind. Zweitens wollen wir, wenn wir den Einzug schaffen, eine überall hörbare, nicht käufliche Stimme der Opposition sein.

Ein zentrales Wahlkampfthema wird die Klimafrage sein. Alle Parteien – sogar die FPÖ – präsentieren plötzlich vermeintliche Lösungen für dieses drängende Menschheitsproblem. Wie grenzen Sie sich bei diesem Thema von den Grünen ab?

Ganz einfach: Klimaschutz ist eine soziale Frage. Wenn die Wissenschaft inzwischen fest davon ausgeht, dass die Erderhitzung von Menschen verursacht wird, müssen wir die hauptsächlichen Schuldigen benennen: unter anderem Konzerne, die durch Profitstreben unsere natürlichen Ressourcen ausbeuten. Und wenn ein »grüner« Lebenswandel gefordert wird, dann sollte dies vor allem die Besserverdienenden betreffen. Schließlich ist der ökologische Fußabdruck abhängig vom Einkommen. Sozial Benachteiligte dürfen nicht noch zusätzlich für eine Klimakrise herhalten, die sie am wenigsten verursacht haben.

Auch wenn Sie selbst nicht Mitglied der KPÖ sind: Viele Beobachter waren überrascht darüber, dass mit Ihnen und der Grazer KPÖ-Stadträtin Elke Kahr zwei Personen aus den Bundesländern die Liste anführen und gemeinsam mit Zeynep Arslan das Spitzentrio bilden. Insbesondere zwischen der Bundes-KPÖ und der KPÖ Steiermark gab es während der vergangenen Jahre Spannungen (siehe jW vom 15.6.). Wie ist dieses Bündnis zustande gekommen?

Eine linke Alternative auf dem Stimmzettel ist das Gebot der Stunde, angesichts der Käuflichkeit der Politik, explodierender Wohnkosten, der Zerschlagung von Sozialstaat und Gesundheitswesen, der Klimakrise, der Zunahme von Rassismus und der »Orbanisierung« der Innenpolitik. Allen Beteiligten war bewusst, dass es nötig ist, die Gemeinsamkeiten in den Vordergrund zu stellen und an einem Strang zu ziehen.