Ungeliebte Verfassung

Issei Kato/REUTERS Anhänger des japanischen Regierungschefs Shinzo Abe am 20. Juli bei einer Wahlkampfveranstaltung in Tokio

Als Shinzo Abe 2006 zum ersten Mal Japans Premierminister wurde, hatte er eine tief nationalistische Agenda. Er wollte die liberale Nachkriegsordnung beseitigen und den Inselstaat zu »alter Größe« führen, kündigte er damals an. Doch er scheiterte bereits nach einem Jahr – und lernte daraus, dass man als Premier in Japan mit nationalistischer Politik nur bescheiden punkten kann. Nach seinem zweiten Amtsantritt 2012 erklärte er deshalb das Wirtschaftsprogramm »Abenomics« zum Aushängeschild seiner Politik.

Doch die Nationalisten, die sich tief in Abes Liberaldemokratischer Partei (LDP) eingenistet haben, werden immer unruhiger und verlangen endlich handfeste Resultate. Ihre wichtigste Forderung ist und bleibt die Totalrevision der verhassten Nachkriegsverfassung, deren Text seit 1947 unangetastet ist. Als erster Schritt würde ihnen eine kleine Änderung genügen, denn die könnte einen Revisionsprozess in Gang setzen, an dessen Ende die Streichung des Friedensartikels 9 stehen sollte, der Japan den Unterhalt von Streitkräften und das Führen von Kriegen verbietet. Ohne diese Verpflichtung könnte der Inselstaat endlich an die »Würde« des »glorreichen Reiches« während des Zweiten Weltkriegs anknüpfen.

Doch die Verfassung ist in den Augen der Nationalisten nicht nur wegen ihres pazifistischen Geistes ein Fehlkonstrukt. Sie erachten die Garantie der Menschenrechte als unvereinbar mit der Tradition Japans. Sie stören nach ihrer Meinung das innige Verhältnis zwischen Kaiser und Volk und entstellen den »wahren Charakter« des Japaners. Den finden sie etwa in den Worten des Mathematikers und bekannten konservativen Publizisten Masahiko Fujiwara: »Wichtig ist nicht der einzelne, sondern die Allgemeinheit, nicht das Geld, sondern die Tugend, nicht der Wettbewerb, sondern die Harmonie«. Bezeichnenderweise lehnt ein von der LDP 2012 vorgelegter Verfassungsentwurf das Recht auf Individualität und die Unverletzbarkeit der Menschenrechte ab. Vielmehr sollen zwischenmenschliche Beziehungen von Tugend und Harmonie getragen werden. Doch solche Forderungen wurden in Japans Geschichte immer wieder missbraucht, um Gehorsam zu legitimieren.

Mit der Veröffentlichung ihres Verfassungsentwurfs, in dem die Werte des Vorkriegsjapans festgeschrieben sind, schoss die LDP jedoch ein Eigentor. Die Maximalforderungen schreckten nicht nur überzeugte Pazifisten auf und förderten den Widerstand gegen Abes Revisionsprojekt. Um die Debatte neu zu beleben, schraubte er deshalb vor zwei Jahren sein Ziel herunter und präsentierte einen Vier-Punkte-Vorschlag. Unter anderem will er den Friedensartikel so stehenlassen und »bloß« die Festschreibung der Existenz der japanischen Selbstverteidigungskräfte hinzufügen – nicht ohne Hintergedanken natürlich. Dies würde nämlich die Verfassungswidrigkeit seiner 2015 verabschiedeten Militärdoktrin beenden, mit der er durchsetzte, dass sich Japan an den Kriegen der USA beteiligen kann.

Doch auch mit seinen neuen Vorschlägen erschien er unglaubwürdig und kam damit selbst bei seinem in dieser Frage vorsichtig agierenden Koalitionspartner Komeito nicht durch. Die Partei ist der politische Arm der buddhistischen Laiengemeinschaft Soka Gakkai, der nach eigenen Angaben in Japan rund acht Millionen Gläubige angehören. Da sich die Soka Gakkai als »Friedenssekte« begreift, stößt Abes Agenda bei der Basis der Komeito sauer auf. So leidet die Partei an Mitgliederschwund und ist schon aus Eigeninteresse nicht bereit, Abes Politik in allen Bereichen mitzutragen.