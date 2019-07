Johnson auf Werbetour

Russell Cheyne/REUTERS Proteste gegen den britischen Premier Boris Johnson am Montag in Edinburgh

Buhrufe in Schottland, Kritik in Wales: Auf seiner Werbetour für seinen »Brexit«-Kurs fernab der Millionenmetropole London schlägt dem neuen britischen Premierminister Boris Johnson derzeit wenig Sympathie entgegen. Dabei hat Johnson nun den Landwirten versprochen, sie nach dem EU-Austritt besserstellen zu wollen.

Wales ist von EU-Fördermitteln abhängig. Nach Angaben von Experten kamen zuletzt rund 80 Prozent der Einkünfte der Bauern dort aus Töpfen der Europäischen Union. Johnson versuchte am Dienstag die Bedenken bei einem Treffen mit walisischen Bauern zu entkräften: »Wenn wir die EU am 31. Oktober verlassen, werden wir die historische Chance haben, neue Maßnahmen zur Unterstützung der Landwirtschaft einzuführen – und wir werden sicherstellen, dass die Bauern einen besseren Deal bekommen.«

Der Labour-Regierungschef von Wales, Mark Drakeford, kritisierte den Premierminister auf Twitter: »Keine Anerkennung, dass Lebensgrundlagen in Gefahr sind. Keine ernsthaften Antworten. Kein Plan für die Bauern von Wales.« Nach Angaben des Finanzausschusses der Walisischen Nationalversammlung erhielt der Landesteil zuletzt rund 680 Millionen Pfund (etwa 743 Millionen Euro) pro Jahr aus dem EU-Haushalt. 274 Millionen Pfund davon fließen als Direktzahlungen an Landwirte.

Bereits am Tag zuvor war Johnson bei seinem ersten Besuch als Premier in Schottland mit Protesten und Buhrufen empfangen worden. Im Anschluss an das Treffen mit Regierungschefin Nicola Sturgeon entschied er sich, ihre Residenz in Edinburgh durch die Hintertür zu verlassen, wie die Scottish Sun am Montag berichtete. Sturgeon warf Johnson vor, insgeheim einen Brexit ohne Austrittsabkommen anzustreben. »Hinter allem Bluff und Getöse ist dies eine Regierung, die gefährlich ist«, sagte sie nach dem Treffen. Sie wies Johnson darauf hin, dass das schottische Parlament in den kommenden Monaten über ein weiteres Referendum zum Verlassen des Vereinigten Königreichs diskutieren werde.

(dpa/AFP/jW)