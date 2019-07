Überraschung und Bewunderung

Valerio Nicolosi Lorenzo Leonetti kocht an Bord der »Open Arms«

Auf einem Schiff ist der Koch derjenige, der sich um alle kümmert, ganz gleich, welche Position sie innehaben. Er muss wissen, ob sie Probleme wie zum Beispiel Allergien haben, und er muss wissen, was ihnen schmeckt. Vor allem aber arbeitet er immer. Motoren können abgeschaltet werden, aber mittags und abends will die gesamte Mannschaft essen.

»Meine einzige Sorge, bevor ich zum ersten Mal hier aufs Schiff kam, betraf das Meer. Ich hatte höchstens mal ein paar Stunden auf einer Fähre verbracht. Und so fragte ich Erri De Luca, den einzigen Nichtseemann, der auf den NGO-Schiffen mitgefahren war und den ich kurz zuvor kennengelernt hatte, um Rat. Er sagte, ich solle mitfahren, und er sagte auch: ›Wenn du es machst, erzähle davon.‹«

Lorenzo Leonetti, der zur Zeit an Bord kocht, erzählt sehr offenherzig, und während er gebackenen Fisch zubereitet, leiste ich ihm etwa zwei Stunden lang Gesellschaft. »Als ich im rumänischen Timisoara Erasmus machte, habe ich mich ins Reisen verliebt. Als ich dann wieder nach Hause kam, habe ich eine Arbeit im öffentlichen Dienst angenommen, um Geld anzusparen und die Kochschule ›Gambero Rosso‹ zu besuchen. Das Kochen wurde meine Leidenschaft. Mit diesem Beruf kann ich die Welt bereisen.« Im Stadtzentrum von Rom begann er in einem exklusiven Sternerestaurant zu arbeiten. »Ich habe gesehen, wie die Superreichen aßen, was ich gekocht hatte, aber das war nicht das, was ich wollte. Ich wollte für die kochen, die einen Ort suchen, an dem sie sich zu Hause fühlen. Und so habe ich beschlossen, eine Trattoria, die ›Grandma‹, zu eröffnen und dort Migranten Arbeit zu geben.«

Ein Leben zwischen Küche und sozialem Engagement. Wenn nicht gerade auf dem Mittelmeer, ist Lorenzo von 18 Uhr bis spät nachts in der Trattoria beschäftigt, morgens gibt er Weiterbildungskurse für Jugendliche, die weder arbeiten noch zur Schule gehen. »Bei einem dieser Kurse lernte ich einen Jungen aus Ägypten kennen, der übers Meer gekommen war. Zum Glück kam er nicht durch Libyen und musste nicht soviel Gewalt erleiden wie andere. Er erzählte mir vom Moment seiner Rettung auf See als einem der wichtigen Ereignisse in seinem Leben, und so habe ich beschlossen, herzukommen und zu sehen, was hier los ist«.

Valentina, Lorenzos Lebensgefährtin, hatte Kontakt zur »Open Arms«, und nach zwei Wochen befand sich Lorenzo an Bord. Seine Gefühle waren vor allem Überraschung und Bewunderung. Die Überraschung erlebte er bei der Übernachtung in dem Haus, das die »Open Arms« in Malta angemietet hatte. »Dort schliefen jede Menge Leute, es sah aus wie ein Piratennest. Am nächsten Morgen erfuhr ich, dass dies die Besatzung war, die in wenigen Stunden an Bord gehen würde. Sie sahen aus wie Piraten und ein wenig wie Hippies. Aber dann an Bord begriff ich, dass sie alle Profis waren. Jeder war auf irgendeinem Gebiet spezialisiert, und sie alle hatten Urlaub genommen, um als Freiwillige aktiv zu werden.«

Seinen ersten Einsatz machte Lorenzo im März 2018, als die libysche »Küstenwache« damit drohte, auf die »Open Arms« zu schießen, nachdem sie Leute gerettet hatte. Entgegen allen internationalen Gesetzen wurde das spanische Schiff gezwungen, Kurs auf den Hafen von Tripolis zu nehmen. »Ich weiß, dass sie nicht gern als Helden bezeichnet werden, und das ist auch eine ihrer Stärken. Aber ich habe Leute gesehen, die sich nicht bewegten, als die Gewehre auf sie gerichtet wurden. Ehrlich gesagt, ich habe noch nie eine so selbstbewusste Haltung bei der Seenotrettung erlebt.«

»Bei besagtem Einsatz haben wir ein kleines Mädchen gerettet. Es war nur wenige Monate alt und hatte die Krätze. Das Meer war sehr bewegt, und es gelang der maltesischen Küstenwache nicht, näher an das Kind heranzukommen. Als die Malteser das Mädchen von Schiff zu Schiff weiterreichen wollten, was sehr gefährlich war, sagte einer von uns: »Ich gehe mit dem Schlauchboot runter.« Er, eine Krankenschwester mit dem Kind auf dem Arm und die Einsatzleiterin holten dann auch die völlig verängstigte Mutter. Das, was die Profis hätten tun müssen, machten die Freiwilligen. Sie gingen das Risiko ein, sich mit dem Schlauchboot in das stark bewegte Meer hinunterzulassen, um Mutter und Kind zu retten. Wer sind denn Helden, wenn nicht die, die das eigene Leben für das Leben anderer riskieren?«