Nicht angezeigt

Bodo Marks/dpa Sicher nur zur Selbstverteidigung: Schlagstockeinsatz in Hamburg am 7. Juli 2017

Das Ausmaß an rechtswidriger Polizeigewalt in Deutschland ist offenbar deutlich größer als bisher angenommen. Am Montag strahlte die ARD eine Dokumentation mit dem Titel »Staatsgewalt – wenn Polizisten zu Tätern werden« aus. Wie das RBB-Magazin »Kontraste« und der Spiegel wenige Tage vor dem Sendetermin berichteten, kommt es jährlich zu etwa 12.000 Fällen von rechtswidriger Polizeigewalt.

Aktuell wird eine Untersuchung zum Thema »Körperverletzung im Amt durch Polizeibeamte« unter der Leitung des Kriminologen Tobias Singelnstein an der Ruhr-Universität Bochum durchgeführt. Die systematische Erhebung der Daten von Gewaltopfern, die im Januar dieses Jahres endete, wird derzeit ausgewertet. Über 1.000 Opfer von Polizeigewalt hatten sich an der Studie beteiligt. »Nach unseren bisherigen Befunden kann man davon ausgehen, dass das Dunkelfeld mehr als fünfmal so groß ist wie das Hellfeld, das wir in der Statistik sehen. Dies lässt sich unter anderem daraus schließen, dass sehr viele der in dem Projekt Befragten, die eine nach ihrer Einschätzung rechtswidrige körperliche Gewaltanwendung durch die Polizei erfahren haben, sich gegen die Erstattung einer Anzeige entschieden haben«, heißt es auf der Internetseite Singelnsteins, wo dieser ein Zwischenfazit der Studie veröffentlicht hat. Die endgültigen Ergebnisse der Studie sollen im Frühjahr 2020 vorgestellt werden.

Der Experte berichtet in der Fernsehdokumentation darüber, dass weniger als zwei Prozent der Fälle von rechtswidriger Polizeigewalt überhaupt vor Gericht gebracht würden. »Weniger als ein Prozent enden mit einer Verurteilung«, moniert Singelnstein dort außerdem. Verantwortlich für diese geringen Quoten sei, dass Polizisten übermäßiges Vertrauen bei den Staatsanwaltschaften und Gerichten genießen und ihnen dort nicht nur ein Gewalt-, sondern viel zu oft auch ein Wahrheitsmonopol zuerkannt wird.

Die sich daraus ergebenden praktischen Konsequenzen sind manchmal tödlich. So wird in dem ARD-Beitrag unter anderem über die Erschießung des aus dem Irak stammenden Flüchtlings Hussam H. im September 2016 berichtet. Der Mann war von Polizeibeamten vor einer Flüchtlingsunterkunft in Berlin erschossen worden, da er angeblich einen anderen Flüchtling attackiert haben soll. Während die Beamten, die die tödlichen Schüsse auf den 29jährigen Vater abgegeben hatten, behaupteten, dass dieser mit einem Messer bewaffnet gewesen sei, bestreitet dies ein Beamter, der an dem damaligen Einsatz unmittelbar beteiligt war und anonymisiert in der ARD-Dokumentation zu Wort kommt.

Die Berliner Staatsanwaltschaft hatte das Ermittlungsverfahren gegen die schießwütigen Beamten bereits im Mai 2017 eingestellt, da sie den Aussagen der Schützen – wie bereits oft genug in vergleichbaren Fällen – pauschal Glauben schenkte. Allerdings stehen die Polizisten nunmehr im Verdacht, dass Messer, das am Tatort gefunden wurde, selbst dort hinterlegt zu haben. Dies liegt auch deshalb nahe, weil sich darauf weder DNA-Spuren noch Fingerabdrücke des Erschossenen befunden haben.

Während Singelnstein zu dem Schluss kommt, dass »grundlegende, strukturelle Probleme bei der Bewältigung von rechtswidriger Gewaltausübung durch die Polizei« bestünden, sieht die etablierte Politik keinerlei Handlungsbedarf. Obwohl seit Jahren mit guten Gründen die Einführung unabhängiger Polizeibeobachtungs- und Beschwerdestellen gefordert wird, stemmt sich das Gros der Innen- und Justizpolitiker, unterstützt von den Polizeigewerkschaften, vehement dagegen.