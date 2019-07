Gewalt gegen Aktivisten

Erik De Castro/REUTERS Philippinische Umweltaktivisten in Quezon City bei globalen Protesten anlässlich der UN-Klimakonferenz in Paris (November 2015)

Im vergangenen Jahr sind nach Angaben einer Nichtregierungsorganisation weltweit mindestens 164 Umweltschützer und Landrechtsaktivisten ermordet worden. Unzählige weitere seien unter anderem durch Gewalt und Einschüchterung zum Schweigen gebracht worden, weil sie gegen die Ausbeutung von Land und natürlichen Ressourcen protestierten, erklärte die Organisation Global Witness am Dienstag. Sie warf ausländischen Investoren vor, die Gewalt und Ausbeutung indirekt zu begünstigen.

Dem Bericht zufolge sind die Philippinen das gefährlichste Land für Umweltschützer und Landrechtsaktivisten: Hier wurden im vergangenen Jahr 30 Aktivisten ermordet. Es folgen Kolumbien mit 24 und Indien mit 23 Morden. Das schlimmste Massaker ereignete sich demnach im südindischen Bundesstaat Tamil Nadu, wo 13 Menschen nach Protesten gegen eine Kupfermine ermordet wurden. Im brasilianischen Bundesstaat Para wurden dem Bericht zufolge mindestens acht Aktivisten getötet, die in Streitigkeiten mit Vertretern der Sojaindustrie verwickelt waren.

Global Witness wies auf einen »beunruhigenden globalen Trend« zur Einschüchterung und Inhaftierung von Landrechtsverteidigern und Aktivisten hin. Auch die UN-Sonderberichterstatterin für indigene Völker, Victoria Tauli-Corpuz, sprach von einem weltweiten Phänomen. »Land- und Umweltschützer, von denen viele Eingeborene sind, werden als Terroristen, Schlägertypen oder Kriminelle bezeichnet, weil sie ihre Rechte verteidigen«, sagte sie. »Diese Gewalt ist eine Menschenrechtskrise, aber auch eine Bedrohung für all jene, die auf ein stabiles Klima angewiesen sind.«

Ausländische Investoren, darunter Entwicklungsbanken, begünstigen Global Witness zufolge die Gewalt, indem sie Geld in Projekte und Sektoren stecken, die die Umwelt zerstören und Menschenrechte verletzen. In dem Bericht werden eine Reihe von bekannten Unternehmen genannt, die Rechtsverletzungen unterstützt haben sollen. Ausländische Konzerne könnten sich nicht mit dem Hinweis auf Unwissenheit verteidigen, heißt es in dem Bericht. Vielmehr seien sie dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das von ihnen genutzte Land mit Zustimmung der Bewohner legal gepachtet werde. (AFP/jW)