Immer dieses Wetter

Und die Franzosen machen mal wieder lange Gesichter: Der kolumbianische Kletterkönig Bernal Gómez (M., gelbes Trikot) ist Toursieger

Eine wirklich packende, weil ausgeglichene Tour de France liegt hinter uns. Die letzte Woche der Grand Boucle brachte alles, was den Radsport dann doch wieder so faszinierend macht. Die Gastgeber hofften bekanntlich auf den überfälligen Sieg eines Franzosen. Ganz so unwahrscheinlich war das ja nicht. Neben dem in den Pyrenäen auftrumpfenden Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) trug vor allem Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) lange das Gelbe Trikot. Absehbar war allerdings, dass der französische Klassikerspezialist Alaphilippe das Gelbe Trikot nicht nach Paris würde tragen können. Die in der letzten Rennwoche anstehenden fünf Alpenpässe mit jeweils über 2.000 Meter Höhe wurden dann auch prompt zu einer unlösbaren Aufgabe für den Publikumsliebling. Bis zur drittletzten Etappe verteidigte er die Führung heldenhaft. Beflügelt vom unbedingten Willen, das Gelbe Trikot so lange wie nur irgend möglich behalten zu können, konnte Alaphilippe den Favoriten lange Paroli bieten. Mitreißend war sein Kampf während der 18. Etappe über 208 Kilometer. Am Col da Vars (2.108 Meter) hielt er prima mit, in der Abfahrt vom Col d’Izoard (2.360 Meter) konnte er bereits verlorenes Terrain immerhin wieder aufholen. Schließlich verlor er am mythischen Galibier (2.642 Meter) aber den Anschluss, handelte sich einen kleinen Rückstand ein, behielt jedoch seine Gesamtführungsposition. Erst in der 19. Etappe hinauf zum Dach der Tour, dem mit 2.764 Meter höchsten befahrbaren Pass Europas auf den Col de l'Iseran, musste er richtig Fersengeld zahlen.

Überhaupt kulminierte die 106. Tour am vergangenen Freitag in diesem Abschnitt nach Tignes. Freilich weniger durch die gewünschten sportlichen Auseinandersetzungen. Schon nach wenigen Kilometern musste Thibaut Pinot unter Tränen der Enttäuschung verletzungsbedingt aufgeben. Mal wieder bei einer Grand Tour. Ein herber Niederschlag für ihn, seine Mannschaft und die französische Radsportseele. Das Drama sollte hier indes erst seinen Anfang nehmen. Nachdem am Iseran der junge Kolumbianer Egan Bernal (Ineos) attackiert hatte, am Gipfel als erster mit Vorsprung angekommen war und sich alle die 15 Kilometer lange Abfahrt nach Val-d’Isere hinuntergestürzt hatten, schlug das Wetter um. Aufgrund eines epischen Hochgebirgsgewitters mit jeder Menge Hagel, Sturzbächen und Murenabgängen auf der Strecke hinauf zum Ziel gab es bald kein Durchkommen mehr. Etappenabbruch. Eine umsichtige und sympathische Entscheidung der Jury. In die Gesamteinzelwertung wurden die Zeitabstände von der letzten Bergwertung am Iseran übernommen, einen Etappensieger gab es nicht.

Und Egan Bernal hatte Alaphilippe das Gelbe Trikot ausgezogen. Und obgleich nun doch wieder kurz vor Ultimo ein Fahrer aus der intransparenten Gilde des Teams Ineos die Führung übernommen hatte, fühlte es sich ganz gut an. Der erst 22jährige Egan Bernal passt vom Fahrertypus und seiner stets angriffsfreudigen Renngestaltung einerseits so gar nicht zum wissenschaftlichen und instinktarm daherkommenden Radsportbetrieb der dominanten Mannschaft der letzten Dekade. Andererseits passt er aber doch ziemlich gut hinein. Denn auch wenn Bernal in stattlichen Höhen Kolumbiens aufgewachsen ist und dies gebetsmühlenartig als Grund seiner enormen Leistungsfähigkeit angeführt wird, bleibt bei mir viel Skepsis. Jan Ullrich war ja nun auch nicht so überirdisch gut wegen des unvergleichlichen Grundlagentrainings in seiner Jugend. Nebenbei besticht Kolumbien ja auch nicht unbedingt durch ein flächendeckend funktionierendes und effektives Dopingkontrollsystem. Bernal trug das Maillot Jaune schlussendlich am Sonntag als erster Kolumbianer nach Paris und der Slowake Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) gewann sein siebtes Grünes Trikot. Erfolge für die Geschichtsbücher nach einer so erinnerungswürdigen wie spannenden Tour.