Trocken wie in Ägypten

Kacper Pempel/REUTERS Artefakte im Flussbett der Weichsel, die durch einen niedrigen Wasserstand aufgedeckt wurden (Warschau, 18.9.2012)

Landwirte klagen häufiger. Mal ist es zu trocken, mal zu nass, mal zu warm, mal zu kalt. Doch der Wassermangel in Polen ist jetzt amtlich. Das staatliche Forschungsinstitut für Bodenkunde und Anbauwissenschaft in Pulawy veröffentlichte letzte Woche eine Karte, die die Regendefizite im ganzen Land zeigt. Regenüberschüsse gibt es danach praktisch überhaupt nicht, halbwegs ausgeglichen ist die Bilanz im Hochgebirge, wo jedoch kaum Landwirtschaft betrieben wird. Dafür wird für einen breiten Gürtel durch die ganze Mitte des Landes von Ost nach West angezeigt, dass seit Jahresbeginn bis zu 250 Millimeter Regen weniger gefallen sind, als gebraucht würden. Um die Größenordnung zu veranschaulichen: Schon kurz nach der Jahreshälfte fehlt etwa die Hälfte des durchschnittlichen Jahresniederschlags. Es hat also so gut wie überhaupt nicht geregnet.

Im April führte auf einer polnischen Autobahn ein Sandsturm zu einer Massenkarambolage. Wie Meteorologen erläuterten, kam der Sand nicht etwa aus der Sahara. Vielmehr handelte es sich um Staub, der durch den Wind von den umliegenden Feldern aufgewirbelt worden war. Anfang Juni stellte die Stadt Skierniewice westlich von Warschau die Versorgung der Haushalte mit Leitungswasser ein: Die Reservoirs der Wasserwerke waren leer. Das Fernsehen zeigt Reporter, die zu Fuß durch ausgetrocknete Flussbetten marschieren, und in Warschau ist der Wasserstand der Weichsel auf 40 Zentimeter gesunken. Ende Mai hatte der Fluss noch Hochwasser geführt.

Die Ursachen dieser Wasserkrise, für die allmählich auch in den Großstädtern ein Bewusstsein entsteht, sind vielfältig und in den meisten Fällen Ergebnis einer wenig nachhaltigen Wasserpolitik. So werden nach wie vor Flüsse begradigt, so dass Regen, wenn er denn fällt, auf schnellstmöglichem Wege abfließt. Die Regierung hat zwar 2017 eine zentrale Gesellschaft namens »Polnische Gewässer« gegründet; allerdings ist deren Aufgabe eher, die Flüsse des Landes schiffbar zu machen, als Rückhalteflächen zu schaffen. In der Praxis schließt das eine Ziel das andere aus. Die Versiegelung von Flächen durch Betondecken hält an: Immer weitere Siedlungen, Einkaufszentren und Straßen verringern die Fläche, auf der Wasser versickern kann. Auch in Polen wird Braunkohle gewonnen und das Grundwasser dafür abgepumpt. Im Sommer 2018 stand die Stromversorgung des Landes kurz vor dem Kollaps, weil das Kühlwasser für die Kohlekraftwerke knapp wurde; nur der Stromimport aus Nachbarländern hielt die Situation beherrschbar.

Die großflächige Melioration bzw. Kultivierung von Feuchtgebieten in den Jahren des Sozialismus – damals gestartet, um die Anbauflächen zu vergrößern und die Ernährungslage zu verbessern – hat das ihre dazu beigetragen, dass Polen heute einen der niedrigsten Grundwasservorräte in Europa hat; das Magazin Polityka behauptete im Juni, er liege auf demselben Niveau wie in Ägypten. Leider wurde nicht dazugesagt, wie das berechnet wurde: pro Kopf, pro Hektar Fläche?

70 Prozent des in Polen verbrauchten Wassers fließen in die Landwirtschaft. Die trägt mit ihren Intensivierungsmaßnahmen dazu bei, dass immer weniger davon erhalten bleibt. Denn Feldgehölze werden gerodet, weil sie den Mähdreschern im Wege stehen. Kleine Teiche werden zugeschüttet. Und die Landwirte graben sich mit immer tiefer reichenden Brunnen gegenseitig das Grundwasser ab, um ihren Mais – eine Pflanze mit hohem Wasserbedarf – zu bewässern.

Die Trockenheit führt dazu, dass jetzt das Wort »kleinräumige Retention« in aller Munde ist. Die Medien veröffentlichen geradezu rührende Hinweise dazu, wie jeder einzelne helfen könne, das Wasserdefizit zu beheben: Bäume im Garten pflanzen, Regentonnen aufstellen, Parkstreifen nicht mehr asphaltieren, sondern mit Kies auslegen und so weiter. Eines werden alle diese Maßnahmen, selbst wenn die Leute sie befolgen, aber wohl nicht mehr aufhalten können: die nachhaltige Veränderung des Landschafts- und Vegetationsbildes in Polen. Für jene Gebiete im Westen und der Mitte des Landes, die schon heute das größte Regendefizit aufweisen, sagen Klimaforscher voraus, dass sie innerhalb von nur einer Generation zur Steppe werden.