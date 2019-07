Verbraucherzentrale NRW klagt erfolgreich wegen »Gefällt mir«-Button

Die Verbraucherzentrale NRW teilte am Montag mit: Klage wegen »Gefällt mir«-Button erfolgreich – EuGH stärkt Verbraucherdatenschutz

Ein dickes Dislike gab es vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) jetzt für den »Gefällt mir«-Button von Facebook: Unternehmen, die dieses Plugin in ihre Internetseite einbinden, müssen darüber informieren, dass allein durch deren Aufruf personenbezogene Daten des Nutzers an Facebook übertragen werden. Denn der Webseitenbetreiber sei – so die heutige Entscheidung der Luxemburger Richter (AZ: C-40/17) – neben Facebook für die ausgelöste Datenverarbeitung mitverantwortlich. Er muss die betroffenen Nutzer ausreichend über Art, Umfang und Zweck der Datenerhebung und -verwendung für Werbemaßnahmen informieren. Dies aber nur, soweit er tatsächlich über Zweck und Mittel entscheidet. »Durch das heutige EuGH-Urteil hat die Verbraucherzentrale NRW mit ihrer Klage gegen das Unternehmen ›Fashion ID‹ eine Stärkung der Verbraucher-Datenschutzrechte beim Facebook-Like-Button mit Signalwirkung erreicht«, so Verbraucherzentralenvorstand Wolfgang Schuldzinski. (…)

»Der Praxis von Facebook, mittels des Like-Buttons Daten ohne Wissen der Nutzer abzugreifen, um sie für weitere Zwecke – etwa für passgenaue Werbung – zu verwenden, wird nun ein Riegel vorgeschoben. Unternehmen, die von den Daten der Verbraucher profitieren, müssen jetzt ihrer Verantwortung gerecht werden«, bringt Wolfgang Schuldzinski die Bedeutung des Urteils für den Verbraucherschutz auf den Punkt: »Diese Entscheidung des EuGH hat auch über den Einzelfall hinaus Signalwirkung für andere Anbieter, die solche Plugins auf ihren Websites verwenden.«

Im Rahmen der Berufungsentscheidung darf das OLG Düsseldorf nicht von dem Urteil der Luxemburger Richter abweichen. Das Gericht wird sich auch dazu äußern, ob eine ausdrückliche Einwilligung der betroffenen Nutzer erforderlich war. Die Verbraucherzentrale NRW wird das Urteil dann zum Maßstab für eine Überprüfung nehmen, wie Webseitenbetreiber der geforderten Mitverantwortung beim Datenschutz nachkommen. (…)

Der Kreisverband Mönchengladbach von Die Linke warnte am Montag: »Die Hinrichtung des Regierungspräsidenten Walter Lübcke war kein Einzelfall«.

Seit der Wiedervereinigung zählt man knapp 300 Menschen, die aufgrund ihres Aussehens, ihres Geschlechts, ihrer vermuteten Herkunft, ihrer Sexualität oder ihrer politischen Überzeugung teils bestialisch abgeschlachtet und hingerichtet worden sind. Verantwortlich dafür sind rechte Schläger, rechte Kameradschaften, rechte Polizisten und viele Einzelpersonen, die sich von ihrem Hass und ihrer Verachtung leiten lassen. Mit der Aufdeckung des sogenannten NSU wurde bekannt, wie vernetzt und schlagkräftig der rechte Terror mitten in unserer Gesellschaft angekommen ist. Die Enthüllungen der letzten Monate um Nazigruppen in der Bundeswehr und in der Polizei zeigen die Akzeptanz solch menschenverachtender Ideologien bis in die Strukturen dieses Staates hinein. Die Gruppe um »Hannibal« und ihre Pläne für den sogenannten Tag X ist nur eine von vielen. (…)

Faschismus war noch nie eine Meinung – Faschismus war immer schon ein Verbrechen. Es darf kein Wegducken und kein Wegschauen geben, wenn die Rassisten mitten unter uns aktiv sind.

Kein Vergeben, kein Vergessen!