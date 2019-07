»Die FPÖ ist auf allen Ebenen unser Gegner«

Georg Hochmuth/APA/dpa Protest gegen die ÖVP-FPÖ-Koalition um Kurz und Strache (Wien, 26.1.2018)

Am 29. September wird der Nationalrat in Österreich neu gewählt, als Ergebnis der »Ibiza-Affäre« um die FPÖ-Politiker Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus. Werden das Video und die Debatte darüber ausschlaggebend für das Votum der Bürger sein?

Nein. Für Strache-Fans ist es kaum ein Problem, wenn es keine freie Presse mehr gibt, das Wasser privatisiert wird oder Staatsaufträge gegen Parteispenden nach Russland verhökert werden. Bis September werden das viele wieder vergessen haben. Stärker geschadet haben der FPÖ die Angriffe auf Arbeitnehmer unter der ÖVP-FPÖ-Regierung von Kanzler Sebastian Kurz: der Zwölfstundentag, die Abschaffung der »Aktion 20.000« und das andiskutierte Ende der Notstandshilfe. Allerdings bleibt es leider dabei: Solange es dem migrantischen Nachbarn noch schlechter geht, ist für viele die Welt in Ordnung.

Bei den Nationalratswahlen 2017 lag die SPÖ mit knapp 27 Prozent der Wählerstimmen nicht einmal einen Prozentpunkt vor der FPÖ. Muss die SPÖ erneut um den zweiten Platz hinter der ÖVP bangen?

Wir brauchen eine progressive Mehrheit jenseits von ÖVP und FPÖ mit einer starken SPÖ an der Spitze. Das mag angesichts der aktuellen Umfragen illusorisch sein. Aber wenn es uns gelingt, mit unseren Themen – Gesundheitspolitik, staatliche Pflegegarantie, günstiges Wohnen, sozial gerechte Klimapolitik – Zuversicht zu schaffen, kann sich einiges verschieben.

Wie bilanzieren Sie die anderthalb Jahre ÖVP-FPÖ-Regierung?

Sebastian Kurz hat eine Agenda: Er will einen nationalkonservativen Umbau unseres Staates. Im Interesse der Industriellenvereinigung sollen die Institutionen der organisierten Arbeiterbewegung aus den Staatsapparaten gedrängt werden, um soziale Sicherungssysteme – wie Gesundheit und Pensionen – fürs Kapital in Wert setzen zu können. Das geht am leichtesten mit der FPÖ.

Halten Sie es für ausgeschlossen, dass eine Neuauflage einer SPÖ-FPÖ-Koalition, die es in den 1980er Jahren gegeben hat, nach der Wahl ansteht?

Die FPÖ ist eine rechtsextreme Partei, die einen völkisch grundierten, postliberalen Staat anstrebt. Ihre Kader sind durch die Bank Burschenschafter, die Politik für Zinshaus- und Großgrundbesitzer sowie ihren rassistischen Onlinemob machen. Die FPÖ ist auf allen Ebenen unser Gegner. Eine Koalition ist fix ausgeschlossen, wie auch SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner immer wieder betont.

Wie immun sind Anhänger Ihrer Partei gegenüber rassistischen Positionen?

Es gibt seit Jahren keinen Wähleraustausch mehr zwischen SPÖ und der FPÖ, im Urbanen eh nicht. Die FPÖ hat seit Jörg Haider ihre eigene Stammklientel aufgebaut – vor allem männliche, ältere Fachkräfte und Pensionisten – und sich eigene Medien geschaffen. Skandale schaden der Partei kaum: Sie begeben sich sofort in einen Angriffs- und Opfermodus. Den enttäuschten FPÖ-Wählern machen wir schon politische Angebote – aber eher bleiben die von der Wahl fern, als dass sie SPÖ wählen würden. Umgekehrt sind wir als Sozialdemokraten überall dort gegen rechte Programmatik immun, wo wir klare Kante für die Interessen der Arbeitnehmer und in der Migrations- und Integrationspolitik zeigen.

Sie waren früher in der »Sozialistischen Jugend« und bezeichnen sich als links. Wie verträgt sich das mit Ihrer heutigen Stellung in der sozialdemokratischen Partei?

Ich bin als Sozialistin und Feministin seit meinem 16. Lebensjahr in der Sozialdemokratie aktiv. Die SPÖ ist eine linke Volkspartei: Es gibt 180.000 Mitglieder im ganzen Bundesgebiet, die sich in den Vorfeldorganisationen und Betrieben für unsere Kernthemen einsetzen. In meinem Bezirk war noch nie jemand programmatisch verirrt. Ich arbeite viel mit jüngeren Genossen zusammen und bin guter Dinge, was unsere Zukunft anbelangt – unabhängig von Wahlergebnissen. Im Parlament werde ich als SPÖ-Integrationssprecherin weiterhin für die Interessen jener kämpfen, die es nicht selbst richten können.