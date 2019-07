Jüterbog: Wieder Brand auf Truppenübungsplatz

Christoph Soeder/dpa

Potsdam. Auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Jüterbog (Brandenburg) ist erneut ein Brand ausgebrochen. Eine große Rauchwolke sei zu sehen, sagte am Donnerstag abend ein Sprecher der Regionalleitstelle der Feuerwehr. Aufgrund der dort vorhandenen Kampfmittel würden aus Sicherheitsgründen keine Feuerwehrleute zum Löschen in das Gebiet geschickt. Unklar ist demnach, wie groß die betroffene Fläche ist. Erst im Juni hatte es an anderer Stelle auf dem Areal des Truppenübungsplatzes einen verheerenden Waldbrand gegeben. Nach einer Woche konnte er unter Kontrolle gebracht werden. Zeitweise brannten 744 Hektar, eine Fläche größer als 1.000 Fußballfelder. Es war der bislang größte Waldbrand in Brandenburg. (dpa/jW)