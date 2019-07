Iran: US-Militär vermutet weiteren Drohneabschuss

Usaf/ZUMA Wire/dpa Genaues weiß man nicht: US-Kommandeur Kenneth McKenzie ist sich nicht sicher

Washington. Das US-Militär hat nach eigener Darstellung möglicherweise eine zweite iranische Drohne in der Straße von Hormus abgeschossen. Eine sei sicher abgeschossen worden, sagte der für die Region zuständige US-Kommandeur Kenneth McKenzie am Dienstag dem Sender CBS News. »Möglicherweise gibt es eine zweite.« In US-Regierungskreisen wurde ebenfalls von der Wahrscheinlichkeit eines zweiten Abschusses in der vergangenen Woche berichtet. Eine iranische Reaktion lag zunächst nicht vor. US-Präsident Donald Trump hatte Donnerstag den Abschuss einer Drohne bekanntgegeben. Die Regierung in Teheran hatte dem widersprochen. (Reuters/jW)