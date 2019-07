Neue Eiszeit

Heinz-Peter Bader/Action Images via Reuters Wo ist die Leistung? Für österreichische Fans gibt es für viel Geld nur mäßigen Fußball (hier: Rapid Wien)

»Bundesliga und ÖFB, hört unser Schweigen!« Eine Schlagzeile mit Signalwirkung: Die organisierte Fanszene in Österreich erklärte in einer am vergangenen Donnerstag verbreiteten Stellungnahme, »sofort jeglichen Kontakt« mit der Österreichischen Fußballbundesliga (ÖFBL) und dem Österreichischen Fußballbund (ÖFB) einzustellen. Unterzeichnet wurde der Brandbrief von aktiven Fans der Erstligisten Rapid Wien, Sturm Graz und Linzer ASK, der Zweitligisten Wacker Innsbruck, Blau-Weiß Linz und SV Ried sowie der Amateurklubs Austria Salzburg und First Vienna FC 1894.

Stadionverbote, Ticketpreise und Sonntagsspiele sind die Gründe für den Protest. Faninteressen wurden seitens der Liga und des Verbands nicht nur ignoriert, »vielmehr haben sich die Zustände verschlechtert«, konstatieren die Supporter aus den Kurven. Willkür bei Stadionausschlüssen lautet ihr Vorwurf an den zuständigen privaten Verein »Komitee für Stadionverbote und Prävention«, dessen Vertreter »außerhalb jeder Rechtsstaatlichkeit eine Paralleljustiz« vollziehen würden. Gremium und Beschlüsse wollen die Fangruppen nicht mehr akzeptieren – es scheint auf eine Machtprobe hinauszulaufen.

Die Ticketpreise, insbesondere für den Gästesektor, sind teuer und belasten viele Besucher finanziell stark. »Gemessen am gebotenen Fußball klafft das Preis-Leistungs-Verhältnis weit auseinander«, kritisieren Fans. Die aktuelle Preispolitik halte vom Stadionbesuch ab. »Wir wollen volle Stadien und einen Fußball für alle.« Eine alte Fanforderung ist der Samstag als Hauptspieltag. »Uns ist egal, welches ›Storytelling‹ für das Pay-TV am geeignetsten ist.« Sinkende Zuschauerzahlen in der vergangenen Saison nach der Ligareform belegten, dass »der Sonntag als Hauptspieltag vom Gros der Fans nicht angenommen wird«. Die Konsequenz: »Solange Liga und ÖFB die Interessen der Fans mit Füßen treten, wird es unsererseits mit den Funktionären keine Kommunikation geben.«

Die ÖFBL zeigte sich auf jW-Nachfrage von der Erklärung »einiger Fangruppen durchaus überrascht«. Dialog sei besser als Abgrenzung: »Wir stehen für weitere Gespräche nach wie vor gerne zur Verfügung.« Die mit Fans ausgehandelten Verbesserungen könnten sich sehen lassen, meint die Liga: die frühere Terminierung der Spiele, Abschaffung von »Geisterspielen« oder Teilsektorsperrung, Höchstpreise für Gästetickets, verpflichtende Überdachung des Gästesektors. Entkräften will die ÖFBL auch die Kritik am Komitee für Stadionverbote. Das Gremium werde nicht von sich aus aktiv, »sondern behandelt Stadionverbotsanträge nach Datenübermittlungen von Sicherheitsbehörden oder Klubs aufgrund konkreter Vorfälle«. Von einer »Paralleljustiz« ohne rechtsstaatliche Verankerung könne keine Rede sein. Ein Stadionverbotsverfahren sanktioniere kein strafrechtliches Verhalten, »sondern ist eine zivilrechtliche Maßnahme«.

Für die Eintrittspreise seien die Heimklubs verantwortlich, stellt die Liga klar. Die vor zwei Jahren festgesetzten Höchstpreise für den Gästesektor würden auch in der neuen Saison beibehalten, »ohne Inflationsanpassung«. Wegen der fünf Startplätze im Europacup und der Donnerstagsspiele bei internationalen Wettbewerben könnten einige Partien gemäß der ÖFBL-Regularien von zwei spielfreien Tagen zwischen zwei Pflichtspielen nicht am Samstag ausgetragen werden. Deshalb sei ein Bundesligaspieltag in jeweils drei Spiele am Samstag und Sonntag aufgeteilt, so die ÖFBL. »Damit konnte die Anzahl der kurzfristigen Verschiebungen reduziert und die Planungssicherheit für alle Fans deutlich erhöht werden.«

Wie kritisch sind Fans gegenüber ihren Klubs? Die Stellungnahme der Liga fällt hier eher blass aus: »Die Vereine stehen in der Pflicht, und sie sind es, die sich für einen fanfreundlichen Fußball einsetzen müssen.« Enzo, aktiv bei den Sturm-Graz-Ultras vom Kollektiv 1909, betont auf jW-Nachfrage: »Natürlich müssen die Klubs viel stärker in die Verantwortung genommen werden.« Allerdings hätten sich mit Rapid Wien und – mit Abstrichen – Sturm Graz zwei Vereine »bis zu einem gewissen Grad« für Fanbelange stark gemacht. Theodor von der Faninitiative Innsbruck erklärt gegenüber jW: »Die Vereine sind sozusagen die Bundesliga, Stadionverbote können nur von ihnen exekutiert werden.« Mit Blick auf den eigenen Klub sagt er: »Dass gerade unter dem Vorsitz unseres Vereinspräsidenten einige ›fanfeindliche‹ Maßnahmen beschlossen wurden, sehen wir sehr kritisch!« Liga und Verband seien die zentralen Akteure, meint Jan Tuczek von den Vienna Supports im jW-Gespräch. Mit dem Komitee gegen Stadionverbote »wird nur auf Repression gesetzt – das lehnen wir ab«. Für jede organisierte Fanszene sollte die Auseinandersetzung mit dem eigenen Verein selbstverständlich sein.

Den Konflikt haben ÖFBL und ÖFB längst nicht entschärft. Im Gegenteil, Theodor: »Jede Fanszene wird entscheiden, auf welche Weise sie auf die vorgetragenen Kritikpunkte aufmerksam machen wird.« Weitere abgesprochene Aktionen seien nicht auszuschließen. Enzo wirkt angriffslustig: »Wir behalten uns Aktionismus auf sämtlichen Ebenen auf jeden Fall vor.« Und dabei können Liga und Verband »im Nachgang der Saison noch so viel versuchen, ›Scheiße als Gold‹ zu verkaufen.«