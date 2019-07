Guter Rat für taube Ohren

Marcel Mettelsiefen/dpa »Wenn sich Geist und Kraft vereinen«, hat vielleicht auch Becher wieder eine Chance

»Das ist ein politisches Programm«, verkündete Dieter Rexroth, künstlerischer Leiter des Festivals »Young Euro Classic« am Sonnabend im Konzerthaus Berlin. Es ging um das »Festivalorchester Griechenland – Deutschland« unter Leitung von Christoph Eschenbach, neuer Chefdirigent des Konzerthausorchesters Berlin. Politisch war zum Beispiel die Chorfantasie op. 80 von Ludwig van Beethoven, die »das Idealbild einer Gesellschaft der Zukunft« vermitteln soll. Bereits bei der Vorstellung des Programms im Februar wollte jW wissen, welcher Text denn gesungen werde. Da werde schon immer der Text von Christoph Kuffner aus dem Jahre 1808 gesungen, erklärte Rexroth. Die Nachdichtung von Johannes R. Becher von 1951, bekannt als Friedenshymne und uraufgeführt vom Gewandhausorchester und vom Rundfunkchor Leipzig, war Rexroth nicht bekannt. jW konnte nachhelfen und veröffentlichte den Text am 5. ­April. Auch Christoph Eschenbach erhielt Bechers Nachdichtung. Doch nein, nach Beratung der Mitwirkenden hielt man am alten Text fest, erklärte Rexroth. Das sei doch viel einfacher.

Wo liegt der feine Unterschied? Wo Kuffner »unsres Lebens Harmonien« besingt, sind es bei Becher »des Friedens Melodien«. Wenn sich bei Kuffner »Lieb’ und Kraft vermählen«, um den Menschen »Göttergunst zu lohnen«, winkt bei Becher, »wenn sich Geist und Kraft vereinen, (…) ewigen Friedens Gunst«. Auch dürften eurogeschädigte Griechen einer Gesellschaft, »wo sich Völker frei entfalten / und des Friedens Stimme spricht«, wohl etwas abgewinnen. Hier wie da schöne Worte, aber sie vermitteln Botschaften. Junge Menschen sollen sich auf dem Festival mit dem Zustand Europas beschäftigen, heißt es im Programm. Einer EU-Kommissionspräsidentin, die an einer »Armee der Europäer« arbeitet und an einer harten Linie gegen Russland festhalten will, könnten Forderungen nach »ewigen Friedens Gunst« weniger wohl im Ohr klingen als eine schwammige »Göttergunst«. Ob man politisch etwas gegen Becher habe, fragte jW. Nein, sagt Rexroth, man wolle mit der Chorfantasie eine enge Beziehung zu den antiken Welten schaffen.

In der DDR haben in den 50er, 60er Jahren Dutzende Schulchöre Bechers Text gesungen. Bei den meisten Sängern sitzt der Text noch heute, seine Botschaft ist aktueller denn je. Bekannte Chöre singen ihn weiterhin. Doch das Festival holt Kuffner aus der Mottenkiste. Nicht so dramatisch? Auch hier verfestigt sich der fatale Gedanke, dass nichts aus der DDR übrig bleiben darf, auch wenn es sich um humanistische Werte handelt.