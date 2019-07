»Berliner Senat rollt Neonazis den roten Teppich aus«

Christoph Soeder/dpa Demonstration des Spandauer Bündnisses gegen rechts im vergangenen Jahr

Ihr antifaschistisches Bündnis mobilisiert für Protest gegen mögliche Aktivitäten von Neonazis in Berlin. Anlass ist der Todestag des Hitler-Stellvertreters und Nazikriegsverbrechers Rudolf Heß am 17. August. Womit ist da zu rechnen?

Im Jahr 2017 haben Neonazis damit begonnen, ihr faschistisches »Heldengedenken« wieder in Berlin zu veranstalten. Damals jährte sich der Suizid von Heß im Spandauer Kriegsverbrechergefängnis zum 30. Mal. Leider hatte die Aktion einigen Erfolg. Im letzten Sommer marschierten rund 700 Faschisten, die bundesweit angereist waren, durch Friedrichshain nach Lichtenberg. Geschützt von einem martialischen Polizeiaufgebot, das rabiat gegen Protestierende vorging, liefen sie hinter einem Transparent mit dem Heß-Spruch »Ich bereue nichts«.

Bis jetzt gibt es noch keine Anmeldung und offene Mobilisierung für Berlin, nur eine Ankündigung der Partei »Die Rechte« im rheinland-pfälzischen Ingelheim. In diesem Jahr fällt der Todestag auf einen Samstag. Wir rechnen damit, dass sich die Neonaziszene dieses Ereignis nicht entgehen lassen wird.

Was haben Sie vor?

Die antifaschistische Bewegung muss sich einige kritische Fragen stellen lassen. Etwa, wie es 2018 dazu kommen konnte, dass rund 2.000 linke Demonstranten in Spandau gestrandet sind und dort nicht mehr wegkamen. Wir werden nicht zulassen, dass sich derlei wiederholt. Dazu gehört, verstärkt in den verschiedenen Teilen der Stadt zu mobilisieren, beispielsweise mit Infoveranstaltungen und Aktionstrainings. Zudem sind an mehreren Stellen Kundgebungen angemeldet, auch, um schnell Rückschlüsse auf den Versammlungsort der Rechten ziehen zu können. So wollen wir dezentrale Anlaufpunkte schaffen und den Aufmarsch verhindern.

Wer steckt hinter dem Heß-Marsch?

Organisiert und getragen wird das »Event« von der NPD und »Kameradschaften«. Der gemeinsame Nenner ist die Verherrlichung des deutschen Faschismus und die Verehrung von Heß selbst. Das ist eine breite inhaltliche Klammer, da fahren viele drauf ab. Das bringt auch alte Bekannte wieder hervor, die lange nicht mehr bei Aufmärschen präsent waren.

Im Vorjahr musste sich der Berliner Senat einiges an Kritik anhören, weil es überhaupt zu dem Aufmarsch hatte kommen können. Teilen Sie das?

Nicht nur bei den Heß-Märschen, sondern auch bei anderen Veranstaltungen rollt der Senat den Neonazis den roten Teppich aus. Das fängt schon damit an, dass deren Routen nicht veröffentlicht werden und dadurch aktiver Protest verhindert wird. Auch den Nachbarschaften, die von den Aufmärschen betroffen sind, nimmt man so die Gelegenheit, sich zu schützen. Man muss sich in Erinnerung rufen, dass 2018 auch Anhänger des rechten Terrornetzwerkes »Combat 18« mitmarschiert sind. Am Ende wurden Antifaschistinnen sowie Antifaschisten in die Irre geführt, sie saßen in Spandau fest – während die Neonazis von der Polizei durch die ganze Stadt zu einem neuen Ort geleitet wurden. Mit diesem Senat kann uns 2019 alles passieren.

Berlins Innensenator Andreas Geisel, SPD, erteilte 2018 Forderungen nach Verboten mit dem markigen Spruch eine Absage, das Versammlungsrecht gelte auch »für Arschlöcher«. Wie stehen andere Teile der Regierungskoalition dazu?

Während Lokalpolitiker versuchen, alles in Bewegung zu setzen, um solche Veranstaltungen aus ihren Kiezen fernzuhalten, vermissen wir ähnlichen Tatendrang von Senatsseite. Es ist sogar noch dramatischer: Wie ein Prozess am vergangenen Donnerstag gegen eine Antifaschistin (siehe jW vom Wochenende) und ähnliche Fälle zeigen, richtet sich die Repression vorwiegend gegen links. Berlins Polizei hat ein Eigenleben entwickelt, das der Senat nicht unter Kontrolle hat. Grüne und linke Innenpolitiker müssten viel stärker für eine parlamentarische Beobachtung solcher Einsätze sorgen. Aus Gründen des Burgfriedens mit der SPD sehen sie aber davon ab.