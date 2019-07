Rechtsstaat im Rückzugsgefecht

Tresckow/de.wikipedia.org/wiki/Datei:Oberlandesgericht_Stuttgart.JPG creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.de Bedingt vertrauenswürdig: Landgericht Stuttgart (Archivbild)

Wie gefährdet ist der Rechtsstaat? Die Frage ist drängender denn je, denn weltweit stellen Rechte und Revanchisten die Unabhängigkeit der Justiz lauthals in Frage und bemächtigen sich des Rechtsstaatsbegriffs. Die Liste von Ländern, in denen Judikative und Exekutive aneinandergeraten, ist mittlerweile lang. Sie reicht von der Türkei über viele osteuropäische Staaten bis nach Italien, wo Innenminister Matteo Salvini gerade eine umfassende Justizreform angedroht hat, weil ihm nicht in den Kram passte, dass eine Richterin im Anlegemanöver der Seenotrettungskapitänin Carola Rackete keinen Angriff auf Leib und Leben von Staatsdienern erkennen konnte.

Am Stuttgarter Oberlandesgericht hat die Präsidentin des Bundesgerichtshofs (BGH), Bettina Limperg, ein finsteres Bild vom Zustand der Judikative in diesen Ländern gezeichnet. Der Vortrag fand im Rahmen der Veranstaltungsreihe »Nachdenken über den Rechtsstaat« statt. Die Reihe begleitet die Ausstellung »NS-Justiz in Stuttgart« am benachbarten Landgericht, die die Strafjustiz des Naziregimes und die Radikalisierung der Urteilspraxis von 1933 bis 1945 thematisiert.

Die Entwicklung in Polen bezeichnete Limperg als besonders »bitteres« Beispiel für den Verfall rechtsstaatlicher Prinzipien. So hätte sich das Land nach »kommunistischer Herrschaft« doch Bürgerrechte und eine EU-Mitgliedschaft erkämpft und stets als »Musterland der postkommunistischen Ära« gegolten – das zumindest nach Lesart bürgerlich-liberaler Eliten, die Limperg offenbar teilt.

Heute attackiere die polnische Regierung die Unabhängigkeit der Justiz fortwährend, sagte die Präsidentin. Der Justizminister habe Gerichtspräsidenten nach Gutdünken abgesetzt, den Justizrat aufgelöst und ihn mit Claqueuren, Freunden und Verwandten besetzt. Kritik übte Limperg auch an der designierten EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU), die kürzlich Verständnis für die Verhältnisse in Polen und Ungarn geäußert hat. Das »bereitet mir Unbehagen«, so Limperg, die auch in der Kritik an anderen Kräften kaum deutlicher wurde.

Auf Selbstkritik der hochrangigen Vertreterin der deutschen Justiz wartete man am Donnerstag lang – und vergeblich. Als ein Zuhörer die BGH-Präsidentin im Anschluss mit Hegels Wort vom »reichen Pöbel« konfrontierte und fragte, inwiefern eine in Deutschland vorherrschende Klassenjustiz mit dem schwindenden Ansehen der Justiz in der Bevölkerung zu tun haben könnte, rettete sich Limperg mühsam ans nichtssagende Phrasenufer: Das sei eine wichtige Frage, natürlich müsse man darauf achten, dass es keine Ungleichbehandlung gebe.

Da war die makellose akademische Eloquenz plötzlich verflogen, mit der sie noch wenige Minuten zuvor eben jenes nachlassende Vertrauen der Deutschen in die Unabhängigkeit der Justiz, in Richter und Staatsanwälte beklagt hatte. So hatte sie den jüngsten Report des Rechtsschutzversicherers Roland zitiert, demzufolge nur noch 25 Prozent der West- und 14 Prozent der Ostdeutschen der Aussage zustimmten, dass in deutschen Gerichten »alles mit rechten Dingen zugeht«.

Verantwortlich für diesen Vertrauensschwund sind Limperg zufolge nicht Verfehlungen des eigenen Apparats, sondern allerlei äußere Kräfte, allen voran die AfD, die die Justiz rhetorisch und durch Anträge in Misskredit bringe, bürgerliche Politiker, die die Rechtsprechung an das »Rechtsempfinden« annähern wollten, und die Regierung, die die Justiz personell unterversorge und es an moralischer Unterstützung fehlen lasse.

Limpergs Wehklagen blieb jedoch nicht frei von Widersprüchen. Denn obwohl die »Versuche der Aushöhlung von innen«, die beispielsweise die AfD betreibe, besonders besorgniserregend seien, zeichnete die 59jährige ein sattelfestes Gesamtbild der deutschen Justiz, äußerte gar, jederzeit für das System »ihre Hand ins Feuer zu legen.«

An Forderungen ließ es die Präsidentin dennoch nicht mangeln. Neben dringenden Investitionen in Technik, Personal und Gebäude brauche die Justiz vor allem eine gute PR: Man müsse das Verbindende einer Rechtsgemeinschaft betonen, die »unbedingte Herrschaft des Rechts« verteidigen und den gesellschaftlichen Diskurs suchen.