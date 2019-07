Solidarität und gute Laune

jW/dk

Mehrere hundert Menschen haben am Samstag in der Lichtenberger Park­aue in Berlin den Jahrestag des Sturms auf die Moncada-Kaserne in Santiago de Cuba vom 26. Juli 1953 gefeiert. Trotz ihres Scheiterns gilt die Aktion vor 66 Jahren als Ausgangspunkt der siegreichen kubanischen Revolution 1959. Unter den Gästen der diesjährigen »Fiesta de Solidaridad«, die traditionell von Cuba Sí ausgerichtet wird, waren neben vielen jüngeren Freundinnen und Freunden Kubas auch der ehemalige DDR-Botschafter in der sozialistischen Republik, Heinz Langer (84, links), und der 91jährige US-Journalist Victor Grossman. (jW)