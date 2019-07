Iran: Video soll Nicht-Abschuss von Drohne belegen

Jesse Monford/U.S. Navy/AP/dpa Hat sie, oder hat sie nicht? Die USS Boxer soll laut US-Präsident Trump eine iranische Drohne abgeschossen haben

Dubai. Der Iran will mit einer Video-Aufnahme Berichte der USA über den Abschuss einer seiner Drohnen widerlegen. Die von den Revolutionsgarden am Freitag im staatlichen Fernsehen veröffentlichten Aufnahmen zeigen Kriegsschiffe, die aus der Luft gefilmt wurden. Den Angaben des Senders zufolge belegt der Zeitstempel, dass die Bilder nach dem angeblichen Abschuss entstanden seien. US-Präsident Donald Trump hatte am Donnerstag erklärt, ein US-Kriegsschiff habe eine iranische Drohne abgeschossen. Die Regierung in Teheran wies dies als falsch zurück. (Reuters/jW)