Kein Herz für Easyjet-Hipster

Andreas Gebert/REUTERS Aktivisten von »Fridays for Future« protestieren am Stuttgarter Flughafen gegen den klimaschädlichen Luftverkehr (26.7.2019)

Aktivisten der Jugendbewegung »Fridays for Future« haben am Freitag erstmals auf einem deutschen Flughafen demonstriert. Die Protestaktion fand am letzten Schultag vor den Sommerferien in Baden-Württemberg auf dem Stuttgarter Airport statt und sollte Urlauber dafür sensibilisieren, dass Flugreisen besonders hohe CO2-Emissionen verursachen. Zu den Hauptforderungen von »Fridays for Future« gehört auch der Ausstieg aus der Kohleverstromung bis 2030. Die Bewegung verlangt die Einhaltung der Pariser Klimaschutzziele. (dpa/jW)